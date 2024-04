Musique : Serge Bethsaleel prend une « Nouvelle dimension »

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’artiste burkinabè Serge Bethsaleel a sorti son nouvel opus baptisé « Nouvelle dimension », le vendredi 12 avril 2024. Sur un style afro-pop-gospel, il fait montre de son savoir-faire musical, devant un parterre d’invités.

La suite après cette publicité

De son véritable nom, Sibiri Serge Eric Sawadogo, Serge Bethsaleel, est un entrepreneur polyvalent dans le bâtiment, les énergies renouvelables, l’audiovisuel, et bien plus encore. Il est un véritable météore de la musique gospel dans la sous-région. Originaire de la province du Kadiogo, il est bien plus qu’un chantre évangéliste, c’est un homme au parcours fascinant et multidimensionnel.

Pendant 10 ans de carrière, il a égayé ses mélomanes avec des titres dont lui seul détient le secret. Auteur de deux albums, il a étendu sa discographie en y ajoutant un EP, « Nouvelle Dimension ». L’œuvre a officiellement été présentée le vendredi 12 avril 2024.

« Nouvelle Dimension » est un EP de cinq titres qui offrent un voyage musical unique, mêlant harmonieusement les influences afro-pop-gospel. Dans cette œuvre, l’artiste invite à explorer de nouveaux horizons musicaux et spirituels, offrant une expérience auditive enrichissante qui touche l’âme et le cœur de l’auditeur.

Avec des thèmes variés allant de la louange à l’adoration, en passant par la reconnaissance et la foi, l’EP capture l’essence même de la vie spirituelle. « L’EP Nouvelle Dimension a été réalisée avec la collaboration de musiciens et arrangeurs de renom de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Sénégal, de l’Angleterre et du Burkina Faso.

Les arrangements ont été réalisés par le talentueux Serge Oué de la Côte d’Ivoire primé meilleur arrangeur en Juin 2023, tandis que le mixage et le mastering ont été confiés à Danny qui réside à Londres, un ingénieur du son chevronné ayant travaillé avec des majors de l’industrie musicale tels que Sony Music et Universal Music », a fait savoir l’artiste.

Pour ce qui est des perspectives, l’artiste entend aller vers ses fans à travers deux grands concerts. Le 12 mai 2024, à la salle des Banquets de Ouaga 2000, et le 19 mai 2024, à la place Tiéfo Amoro de Bobo-Dioulasso. L’opus « Nouvelle Dimension » est disponible sur toutes les plateformes de streaming et en support clé au prix unitaire de 5.000 Fcfa.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite