Initiative « Faso Mêbo » : La structure Black Life pose sa pierre pour la construction de l’édifice national

En réponse à l’appel à la solidarité nationale lancé par le Président du Faso, la structure d’évènementielle Black Life a manifesté son engagement patriotique, le mercredi 20 mai 2026, à Ouagadougou. Elle a officiellement remis un don de matériel important au profit de l’initiative présidentielle « Faso Mêbo ».

Ce geste de soutien est essentiellement composé d’équipements de construction et de protection, notamment des casques de chantier et des truelles. Par cette action, Black Life entend apporter sa pierre à l’édification et au développement du pays aux côtés des autorités.

« Parce qu’un pays se construit par des actes, nous avons tenu aujourd’hui, avec humilité, conviction et patriotisme, à apporter notre contribution à l’initiative présidentielle Faso Mêbo », a expliqué Amed Traoré, responsable de la structure Black Life.

Pour lui, cet élan de solidarité et d’engagement citoyen va bien au-delà du simple don. « Chez Black Life, nous croyons profondément que chaque geste posé pour le Burkina Faso est une pierre ajoutée à l’édifice commun. Soutenir cette dynamique nationale n’est pas une option, c’est un devoir moral et patriotique », a ajouté Amed Traoré.

Composé de 84 bottes de pluie, 42 drapeaux nationaux, 20 pelles, 10 truelles et 10 casques de protection, ce don est estimé à une valeur approximative de 3 000 000 de FCFA. « C’est une contribution certes modeste face à l’immensité des défis, mais elle est profondément sincère dans son intention et forte dans sa symbolique », a indiqué Amed Traoré.

En conclusion, Amed Traoré a lancé un vibrant appel à la mobilisation générale. « Nous formulons le vœu que cette initiative continue de fédérer les énergies positives. Puisse-t-elle inspirer davantage de citoyens, d’entreprises et de bonnes volontés à prendre part, chacun à son niveau, à l’œuvre de construction nationale ».