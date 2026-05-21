Charles Kaboré, Ambassadeur du sport au Burkina Faso : Renforcer l’influence du pays dans le sport international

Le Burkina Faso s’est doté d’un Ambassadeur pour le sport, une fonction destinée à renforcer la présence et l’influence du pays dans les arènes sportives internationales. Placé sous l’autorité directe du Président du Faso, ce représentant spécial agit en étroite collaboration avec les ministères en charge des Sports, des Affaires étrangères ainsi que de l’Économie et des Finances.

L’ambassadeur pour le Sport au Burkina Faso, l’ancien international Charles Kaboré, a entrepris depuis quelques années des démarches dans le cadre de sa mission. Il a initié un atelier de formation pour les acteurs du sport burkinabè partant du constat d’un manque à ce niveau. Cette formation a permis à plusieurs structures fédérations de former leurs chargés de marketing.

Pour sa première mission à l’extérieur, c’est en Russie que l’ambassadeur du sport s’est rendu. Il a signé plusieurs accords de partenariats pour l’insertion de sportifs burkinabè, des stages pour les acteurs du sport, renforcer leurs compétences et faciliter leur insertion professionnelle .

« Ce déplacement s’inscrit dans le cadre de ma mission. Elle consiste à identifier et développer des opportunités pour le sport burkinabè. J’ai choisi de commencer par la Russie, un partenaire naturel du Burkina Faso, où j’ai également passé un moment important de ma carrière. L’objectif était de créer des partenariats avec des institutions sportives russes pour permettre à nos entraîneurs, médecins, journalistes sportifs et joueurs d’accéder à des formations et à des technologies modernes, tout en favorisant des échanges mutuels avec le sport russe », explique Charles Kaboré dans les colonnes du journal Sidwaya Sport.

Mobiliser le réseau diplomatique

Selon les dispositions du décret signé le 15 novembre 2024, l’Ambassadeur pour le sport a pour mission de soutenir et de promouvoir les positions burkinabè sur les grandes questions liées au sport. Cette action s’inscrit notamment au sein des instances sportives internationales et des organisations internationales où se décident les grandes orientations du secteur.

Au-delà de ce rôle de représentation, l’Ambassadeur est également chargé de mobiliser le réseau diplomatique burkinabè pour accompagner l’organisation des grands événements sportifs sur le territoire national. Il contribue par ailleurs au développement de la coopération internationale dans le domaine du sport et œuvre à renforcer l’attractivité du Burkina Faso pour les investissements dans ce secteur.

Plusieurs départements impliqués

La mise en œuvre de ce dispositif implique plusieurs départements ministériels. Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, celui de l’Économie et des Finances, ainsi que le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du décret.

A travers cette initiative, les autorités entendent structurer davantage la diplomatie sportive et en faire un levier de rayonnement et de développement pour le pays.