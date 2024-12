Promotion du sport burkinabè sur la scène internationale : L’ambassadeur Charles KABORE échange avec Karamoko Jean Marie TRAORE

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le nouvel ambassadeur pour le sport du Burkina Faso, Charles KABORE, a été reçu en audience par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur ce mardi 17 décembre 2024.

La suite après cette publicité

L’ex-international burkinabè est venu prendre des orientations auprès de SEM Karamoko Jean Marie TRAORE pour mener à bien cette mission, qui lui a été confiée par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORE.

« C’est un plaisir d’être là et d’échanger avec le ministre, vu son expérience, afin d’avoir sa vision sur le sport, de prendre quelques conseils et des directives à suivre, pour pouvoir accompagner nos autorités dans les domaines de la promotion de la jeunesse et du sport à travers la diplomatie », a déclaré l’ambassadeur Charles KABORE.

L’ancien capitaine de Etalons, dit vouloir aller « droit au but », pour répondre aux exigences dans le domaine du sport, et soutenir les actions des plus hautes autorités pour le rayonnement du sport burkinabè, avec comme première priorité la formation des entraineurs.

Félicitant le nouvel ambassadeur du sport, SEM Karamoko Jean Marie TRAORE a reconnu que le volontariat et l’engagement de l’intéressé ont prévalu à son choix par le Président du Faso. Il l’a encouragé à prendre des initiatives et à user de ses réseaux pour faire rayonner le Burkina Faso à l’international à travers la promotion du sport et de la jeunesse de ce pays, et l’a rassuré de l’accompagnement du département en charge des Affaires étrangères dans la conduite de sa mission.

A cette audience, l’ambassadeur Charles KABORE a remis au Chef de la diplomatie burkinabè un document qui constitue la feuille de route pour la mise en œuvre de ses projets de promotion du sport et de la jeunesse burkinabè. En rappel Charles KABORE a été nommé ambassadeur pour le sport le 15 novembre 2024.

Il est placé sous l’autorité directe du Président du Faso, avec pour mission principale de faire prévaloir les positions du Burkina Faso sur les grandes questions liées au sport, de mobiliser l’ensemble du réseau diplomatique sur les aspects opérationnels des grands événements sportifs organisés au Burkina Faso. Il doit conduire cette mission en collaboration avec le ministère en charge des Sports et de la jeunesse, et celui en charge des Affaires étrangères.

Source : DCRP/ MAECR-BE

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite