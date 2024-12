Football : Vinicius JR se console avec le prix Best FIFA 2024

publicite

Le Brésilien Vinicius Jr a été désigné meilleur joueur Fifa de 2024, ce mardi 17 décembre 2024 lors de la cérémonie qui a eu lieu à Doha. Le joueur du Real Madrid a devancé Rodri et son coéquipier en club Jude Bellingham dans cette distinction.

Pas de ballon d’or pour le Brésilien du Real Madrid Vinicius Jr, mais un prix du meilleur joueur Fifa de l’année 2024 pour sa consolation. Il a reçu ce sacre alors qu’il était face au Citizen Rodri et son coéquipier Jude Bellingham ce mardi 17 décembre 2024.

«Il me semblait impossible d’arriver ici sur cette scène… Je suis arrivé d’un petit endroit, proche de la pauvreté et du crime. Maintenant, je suis ici», a dit celui qui est arrivé deuxième au ballon d’or 2024.

Carlo Ancelotti l’entraîneur des meringués a lui remporté le trophée du meilleur entraîneur de l’année. Chez les femmes, la Barcelonaise Aitana Bonmati a été désignée meilleure joueuse Fifa pour la deuxième année consécutive, comme au Ballon d’or.

Au côté, le prix Puskas du plus beau but de l’année, a été décerné au Mancunien Alejandro Garnacho. La Fifa a créé cette année un prix Marta dédié au plus beau but féminin de l’année.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

