Communiqué | Protection des unités industrielles : la douane saisit des noix et amandes de Karité d’une valeur estimée à 44 890 000 F CFA

La Brigade mobile des douanes de Banfora de la région douanière de l’Ouest et le bureau des douanes de Léo de la région douanière du Centre-Sud ont, dans leur mission de lutte contre la fraude et de surveillance du territoire, procédé à des saisies de noix et d’amandes de karité conformément au communiqué conjoint des ministères en charge du Commerce et de l’Économie portant suspension temporaire de l’exportation d’amande de karité.

A Banfora, dans la région douanière de l’Ouest, il s’est agi de la saisie sur renseignement, de trois (03) camions chargés de noix de karité destinées à la Côte d’Ivoire sans aucune formalité (exportation en contrebande de marchandises soumises à Autorisation Spéciale). Cette opération qui s’est déroulée du 8 au 10 décembre 2024 a permis de saisir 𝐚𝐮 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝟖𝟏 𝟐𝟖𝟎 𝐤𝐠 𝐝’𝐮𝐧𝐞 𝐯𝐚𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐞𝐬𝐭𝐢𝐦𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐝𝐞 𝐪𝐮𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐬𝐢𝐱 𝐜𝐞𝐧𝐭 𝐪𝐮𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐞 (𝟒𝟎 𝟔𝟒𝟎 𝟎𝟎𝟎) 𝐟𝐫𝐚𝐧𝐜𝐬 𝐂𝐅𝐀.

A Léo, dans la région douanière du Centre-Sud, le Bureau des douanes a saisi une camionnette chargée de 150 sacs d’amandes de karité 𝐝’𝐮𝐧𝐞 𝐯𝐚𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐢𝐦𝐞́𝐞 𝐚̀ 𝐪𝐮𝐚𝐭𝐫𝐞 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐝𝐞𝐮𝐱 𝐜𝐞𝐧𝐭 𝐜𝐢𝐧𝐪𝐮𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐞 (𝟒.𝟐𝟓𝟎.𝟎𝟎𝟎) 𝐟𝐫𝐚𝐧𝐜𝐬 𝐂𝐅𝐀, 𝐥𝐞 𝟒 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟒.

Il faut noter que ces saisies ont été effectuées conformément au communiqué conjoint N°024012/MICA/MEF du 18 septembre 2024 portant suspension temporaire de l’exportation de l’amande de karité.

Tout en félicitant et encourageant les agents des offices des douanes concernés, le Directeur général des douanes, l’Inspecteur divisionnaire des douanes Adama ILBOUDO rappelle à tous les exportateurs d’amandes et de noix de karité que cette suspension a pour objectif de rendre disponibles ces matières premières pour nos unités industrielles de transformation au niveau national. Toute chose qui permet de s’aligner à la dynamique du Gouvernement visant à soutenir le développement de nos industries nationales.

Le Directeur général des douanes saisit cette opportunité pour interpeller tous les exportateurs d’amandes et de noix de karité au respect du communiqué conjoint de la suspension suscité et compte sur la vigilance des honnêtes citoyens afin d’éviter ces fraudes.

𝐋𝐚 𝐃𝐨𝐮𝐚𝐧𝐞 : 𝐇𝐨𝐧𝐧𝐞𝐮𝐫-𝐃𝐞́𝐯𝐨𝐮𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭-𝐕𝐢𝐠𝐢𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞

𝐒𝐂𝐑𝐏/𝐃𝐆𝐃

