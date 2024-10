Football : Rodri est le meilleur joueur du monde, selon France Football

publicite

Le milieu défensif de Manchester City, l’Espagnol Rodri (28 ans) a été couronné sur la saison 2023-2024 pour le Ballon d’Or (BO) de la saison. Le nouveau BO est vainqueur et meilleur joueur de l’Euro-2024 avec la Roja, champion d’Angleterre avec les Citizens.

Plus de polémique possible, le milieu de terrain espagnol, Rodrigo Hernandez Cascante alias Rodri est le ballon d’or de la saison écoulée. Malgré une tension autour de ce choix, surtout concernant celui du Brésilien Vinicus JR, c’est finalement l’Espagnol qui a remporté ce prestigieux trophée des meilleurs joueurs pour la saison 2023-2024.

Pièce maîtresse de Manchester City dans la conquête d’un nouveau titre en Première League, Rodri a également été le meilleur joueur de l’Euro 2024 avec la Roja. Après ce sacre, c’est un sentiment de joie qui a pris le dessus, à écouter le nouveau champion de ce trophée.

«C’est une soirée incroyable pour moi. J’ai énormément de personnes à remercier. Tout d’abord France Football et l’UEFA pour ce prix et pour m’avoir permis d’être sur cette scène. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont voté pour moi et qui m’ont permis d’obtenir ce prix. C’est une journée très spéciale pour moi, pour ma famille et pour mon pays », s’est réjoui Rodri.

Après une victoire en Ligue des Nations en 2023, l’Euro 2024 en Allemagne, le natif de Madrid est passé à l’organisateur du jeu de la Roja qui s’est s’imposée en finale contre l’Angleterre (2-1). Rodri figure dans l’équipe type de la compétition et est même nommé meilleur joueur du tournoi.

Le record de ce trophée est détenu par Lionel Messi avec 8 reconnaissances. Il est suivi par le Portugais Cristiano Ronaldo avec 5 dans les armoires. Cependant, plusieurs noms bien connus du football ont fini aussi leurs carrières sans ce prestigieux trophée.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

