Réunion annuelle ORTARCHI 2024 : Ouagadougou accueille des titulaires des chaires de recherche

En partenariat avec l’Afrique du Sud, l’Université Joseph Ki-Zerbo et le Fonds National de la Recherche et de l’Innovation pour le Développement (FONRID), accueillent la Réunion annuelle ORTARCHI 2024, du 28 au 30 octobre 2024 à Ouagadougou. L’initiative vise à renforcer les partenariats entre les universités africaines et les institutions de recherche pour répondre aux défis socio-économiques les plus pressants du continent.

L’initiative de chaire de recherche a été créée par l’Afrique du sud et étendue à 8 pays dont 7 pays anglophones et le Burkina Faso, seul pays francophone. La Réunion Annuelle ORTARCHI 2024, qui se tient à Ouagadougou, au Burkina Faso, marque une occasion historique, car c’est la première fois que l’événement est organisé en dehors de l’Afrique du Sud.

Le thème « Souveraineté Africaine : Un catalyseur pour les collaborations de recherche et l’impact social sur le continent », s’inspire des héritages de Thomas Sankara et d’Oliver Reginald Tambo, deux leaders qui étaient des défenseurs de la souveraineté africaine, du droit à l’autodétermination et de la justice sociale.

L’objectif principal de la Réunion annuelle est selon les organisateurs, de fournir une plateforme de premier plan pour présenter les titulaires des chaires de recherche et leur activité de recherche, de rassembler les principales parties prenantes de l’initiative et de s’engager dans une revue collective, un apprentissage et un échange d’expériences.

Le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, le professeur Adjima Thiombiano a félicité les organisateurs d’avoir pensé associer à cette rencontre scientifique une dimension politique et culturelle.

« En alliant les échanges scientifiques à la célébration des deux leaders africains légendaires que sont Oliver Reginald Tambo et Thomas Sankara, vous contribuez à perpétuer leur héritage d’unité, de justice et d’autodétermination pour la transformation socio-économique et la prospérité de l’Afrique », a-t-il indiqué.

L’Université Joseph Ki-Zerbo et le FONRID sont les structures hôtes de l’évènement. Pour Jean-François Kobiané, président de l’Université Joseph Ki-Zerbo, les universités du Burkina Faso sont résolument engagées dans une ouverture vers le monde. Cette rencontre est donc une occasion d’échanger et de partager des résultats de recherches avec les autres chercheurs participants.

La Réunion annuelle 2024 comprendra une variété de sessions conçues pour maximiser l’engagement et l’échange de connaissances entre les participants, un atelier pour les titulaires de chaires pour réfléchir aux progrès, en mettant l’accent sur les aspects liés à l’impact social résultant de leurs recherches, des sessions d’affiches présentant les travaux des étudiants etc.

L’Initiative des Chaires de Recherche Africaine O.R. Tambo (ORTARCHI), officiellement lancée en décembre 2018, représente un effort stratégique pour renforcer les capacités de recherche et d’innovation à travers l’Afrique. L’initiative s’aligne sur l’Agenda 2063 de l’Union Africaine et sur la Stratégie pour la Science, la Technologie et l’Innovation pour l’Afrique 2024 (STISA 2024).

ORTARCHI est soutenue par l’Initiative des Conseils de Subventions Scientifiques (SGCI) en Afrique subsaharienne et a établi dix Chaires de Recherche dans sept pays africains.

Ces chaires se concentrent sur la résolution de défis critiques tels que le changement climatique, la santé publique et la sécurité alimentaire, tout en honorant l’héritage de O.R. Tambo-un symbole de l’unité africaine, de l’intégrité et de la transformation sociétale.

Akim KY

Burkina 24

