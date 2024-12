Ouagadougou : Le groupe KANIS fait don de 67.500.000 FCFA au profit des femmes de la brigade verte

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le groupe KANIS a fait une donation numéraire et en vivres au profit des 3.000 femmes de la Brigade verte de Ouagadougou. La cérémonie a eu lieu ce mardi 17 Décembre 2024 à l’hôtel de ville de Ouagadougou et c’était en présence du président de la délégation spéciale de Ouagadougou, Maurice Konaté.



C’est Noël avant l’heure chez les femmes de la brigade verte de la commune de Ouagadougou. En effet, le groupe KANIS a pensé à ces VDP de la salubrité en leur faisant don de 75 tonnes de riz et 3.000.000 de FCFA. Le geste a été fortement salué par le président de la délégation spéciale de Ouagadougou Maurice Konaté. Pour lui, cette initiative va soulager les bénéficiaires un temps soit peu.

La suite après cette publicité

<< C’est avec joie que j’accueille cette donation du PDG de KANIS international. Au même moment que ça rentre dans le cadre de la responsabilité sociale de l’entreprise, au même moment il répond à l’appel du chef de l’État en ce qui concerne le mois de solidarité. Ce don vient soulager ces braves dames et nous sommes très reconnaissants >>, s’est-il exprimé.

Par ailleurs, il a tenu a rassuré et le donateur et les bénéficiaires quant à la transparence du circuit de distribution. << La distribution se fera sur place ici. Nous avons tenu à ce que les 75 tonnes soient posées à la mairie et la somme de trente millions a été mise dans des enveloppes.

Cela veut dire que chaque femme a un sac de riz de 25 kg et une somme de 10.000 FCFA. Aujourd’hui la distribution va se faire et nous allons faire le point au donateur pour qu’il sache que ce qu’il a donné est parti là où il veut que ça parte >>, a-t-il insisté.

En outre, Seydou Sana, directeur général du groupe KANIS a soutenu que ce don s’aligne en droite ligne avec l’appel à solidarité voulu par le Capitaine Ibrahim Traoré. A l’en croire le total du don est estimé à 67.500.000 de FCFA. << Ce don est aussi une forme d’effort de guerre parce que quand on pense que ces braves dames qui sont nos mamans, nos femmes, nos sœurs ont aussi leurs fils qui sont au front et qui se battent jours et nuits pour que nous puissions retrouver la quiétude totale dans ce pays >>, a-t-il signifié.

Pour témoigner leur reconnaissance à l’endroit de leur donateur du jour, les bénéficiaires se sont données à cœur joie à des chants et des pas de danse. Entre remerciements et bénédictions, Fatimata Sakandé/Ouédraogo, porte parole des femmes de la brigade verte de la commune de Ouagadougou a assuré que le don va soulager beaucoup de familles.

<< De mémoire, nous n’avons jamais reçu de don aussi impressionnant que pour aujourd’hui. Nous ne le remercierons jamais assez pour l’acte qu’il a posé aujourd’hui. Que Dieu le bénisse et vivement que la paix revienne au pays >>, a-t-elle apprécié.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite