L’État burkinabè lance l’agence ASVOVIG pour restaurer la dignité des victimes de guerre

Le ministre d’État, ministre de la Défense et des Anciens Combattants a lancé les activités de l’Agence de Soutien de Veuves, Orphelins et Victimes de Guerre (ASVOVIG) ce mardi 17 décembre 2024 à Ouagadougou.

À travers la création de l’Agence de Soutien de Veuves, Orphelins et Victimes de Guerre (ASVOVIG), le Chef de l’État Burkinabè, le Capitaine Ibrahim Traoré traduit la reconnaissance de la Nation entière aux veuves, orphelins et victimes de Guerre pour les nobles sacrifices consentis.

L’agence entend dans son axe 1, œuvrer pour une amélioration de la prise en charge et du soutien psychosocial des veuves, orphelins et victimes de guerre (VOVIG). Ce qui implique l’organisation lors du premier trimestre 2025, de la conférence sur l’amélioration de prise en charge de veuves et orphelins, qui analysera de la situation actuelle de la veuve et de l’orphelin de façon inclusive et proposera des solutions consensuelles pour adresser les problèmes qui seront soulevés.

L’axe 2 vise à assurer une assistance juridique et administrative pour la résolution des problèmes d’avancement des blessés en opération et accompagnement des veuves et orphelins dans leurs démarches administratives et juridiques pour l’obtention de leurs droits.

L’axe 3 entend accroitre les offres de formation et de réinsertion professionnelle comme l’illustre le lancement ce jour des formations de la cohorte 2024 des veuves et blessés en opération. Près de 200 veuves seront formées en coiffure, couture, saponification et cuisine, simultanément sur trois sites : les Centres de formation et d’Éducation Sociale du Camp Général Aboubacar LAMIZANA, du Camp Groupement CRS et du Camp Ouezzin COULIBALY.

« Cette session de formation concernera aussi environ 200 blessés en opération dans les filières de la mécanique deux roues, bureautique et aviculture. Ces formations sont financées par le Fond d’Appui à la Formation Professionnelle et de l’Apprentissage (FAFPA). Elles se déroulent dans des centres de formation érigés par le programme Go Paaga », a souligné, le médecin Lieutenant-colonel Sidi Mohamed Lamine Ouédraogo, Directeur général de l’ASVOVIG.

L’AXE 4 est consacré au volet Développement des partenariats stratégiques à l’image de la collaboration avec le FAFPA, cet axe vise à consolider et faire fructifier avec des partenariats avec des institutions publiques et privées locales ou nationales, les ONG, les agences humanitaires et les organisations internationales.

Pour le Ministre d’Etat, Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, la création de cette agence, traduit une volonté ferme du gouvernement de répondre aux drames humains causés par les conflits armés.

« Le gouvernement, sous l’impulsion du Président du Faso, s’engage pleinement à une mobilisation constante des moyens nécessaires pour assurer l’opérationnalisation et la pérennité de cette agence. Nous mettrons tout en œuvre pour que ses bénéficiaires reçoivent le soutien qu’ils méritent et pour que cette structure devienne un modèle de solidarité nationale », a laissé entendre le Général de Brigade Célestin Simporé, Ministre d’État en charge de la défense.

Conscient des défis et des enjeux que représente le soutien aux veuves, orphelins et victimes de guerre, le ministre de la défense dit attendre dans les plus brefs délais la mise en œuvre de programmes adéquats pour leur accompagnement.

Les bénéficiaires portent leur espoir en cette nouvelle structure qui leur est dédiée. « Nous voyons renaitre une lumière d’espoir. Cette agence est une main tendue une promesse de dignité restauré. Elle réincarne la reconnaissance de l’État pour les sacrifices faits par ces fils et filles ; pour les larmes de ces mères, pour les veilles solitaires de ces épouses et pour les rêves briser de ces enfants », a exprimé le Capitaine Thiombiano y. F Harold, représentant des bénéficiaires.

Créée par décret 2023-0506/PRES-TRANS portant attributions, organisation et fonctionnement de l’État- Major Particulier de la Présidence du Faso du 04 mai 2023, l’ASVOVIG est une structure stratégique pour la coordination interministérielle, des activités de soutien et d’accompagnement des veuves, orphelins et victimes de guerre et de leurs ayants droit comme son nom l’indique.

Akim KY

Burkina 24

