Festival la voix de la Kora : Les lampions se sont éteints sur la 3e édition

Les 13 et 14 décembre 2024, Ouagadougou a vibré au rythme de la kora lors de la 3e édition du festival « la Voix de la Kora ». En proposant un programme riche et varié, mettant en lumière le dialogue entre les traditions ancestrales et les créations les plus actuelles, cet événement a su séduire un public toujours plus nombreux. Les artistes, à travers leurs performances live, ont démontré tout le potentiel de cet instrument emblématique pour transmettre des émotions universelles et créer des ponts entre les cultures.

La 3e édition du Festival La Voix de la Kora, qui s’est déroulée du 13 au 14 décembre 2024 à Ouagadougou, a été un triomphe retentissant. Sous le thème fédérateur « Cordes ancestrales et modernes, une mélodie de paix », les artistes ont offert au public un voyage musical envoûtant, mêlant les sonorités traditionnelles de la kora à des influences contemporaines. Les concerts 100% live ont été l’occasion de célébrer la diversité culturelle et de promouvoir la paix à travers la musique.

L’ambition du festival est de révéler les talents musicaux burkinabè et de susciter un engouement sans précédent autour de la kora. Après deux premières éditions couronnées de succès, la 3e édition a franchi un nouveau cap, démontrant l’attrait croissant du public pour cet événement et la richesse de notre patrimoine culturel.

« Cette année, le festival a atteint un niveau exceptionnel. Réunir un public aussi diversifié est ce qui fait la beauté de cet événement international. Nous sommes ravis du soutien de nos partenaires. Ma Kora, avec ses 38 cordes, combine une Kora de 22 cordes et une Gonny de 16 cordes. Le rêve du festival est de voir demain des instrumentistes reconnus à l’international », s’est réjoui, Abdoulaye Traoré, alias Kantala.

En participant activement au festival, le couple ATT et Sissao ont démontré leur attachement profond à la kora et à la culture burkinabè. Comme l’a souligné ATT lors de son intervention, « La kora, c’est l’âme de notre peuple, et il est de notre devoir de la transmettre aux générations futures », a déclaré ATT.

« Quel que soit le talent d’un artiste, des instrumentistes sont derrière. Ce festival met en valeur des instruments comme la Kora, et nous n’avons pas hésité à soutenir ce projet. Nous espérons que d’autres partenaires se joindront pour préserver et valoriser ces instruments. La fusion du traditionnel et du moderne est salutaire », a lancé le couple.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

