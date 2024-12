Burkina Faso : Yongy Lorenzo Di Maria en concert live les 20 et 22 décembre 2024 au CENASA et à Loumbila

Les 20 et 22 décembre 2024 au CENASA et sur le terrain communal de Loumbila, Yongy Lorenzo Di Maria à l’état civil Laurent Ouédraogo, Artiste-chantre, sera en concert live. Il l’a annoncé, ce mardi 17 décembre 2024, à Ouagadougou, à l’occasion d’une conférence de presse où il a aussi présenté ses 2 derniers albums.

« Avec Marie » et « Merci Jésus » sont les titres respectifs du double album de Yongy Lorenzo Di Maria à l’état civil Laurent Ouédraogo, Artiste-chantre. Le 1er album, selon Issa Sidwayan Tiendrébéogo, qui a présenté l’album, est composé de 12 titres et met en droite ligne l’amour auquel doit avoir le religieux vis-à-vis de ses semblables. ‘’Orphelin’’, ‘’Zoen Baas Taaba’’, ‘’Je vous salue pleine de grâce’’ sont entre autres titres de l’album. Il est chanté en langue locale ‘’moore’’, en français et en espagnol.

Le second album, a-t-il poursuivi, est composé de 13 titres et comporte les titres ‘’Gracias Jésus’’, ‘’Mon Dieu matin tu écoutes ma voix’’, une interprétation de ‘’Gloire éternelle’’, etc. Les albums sont disponibles sur CD (5 000 F CFA l’unité et kit CD à 9 000 F CFA) et sur kit clé USB (12 500 F CFA et 6 500 F CFA l’unité).

Espoir d’un retour de la paix au Burkina Faso

Les 20 et 22 décembre 2024 au CENASA et sur le terrain communal de Loumbila, Yongy Lorenzo Di Maria à l’état civil Laurent Ouédraogo, Artiste-chantre, sera en concert live. Une occasion, des dires de M. Tiendrébéogo, pour présenter le contenu de ses 2 nouveaux albums.

Le choix des dates des concerts n’est pas fortuit, si l’on en croit l’Artiste. « Avec le contexte que le Burkina Faso vit actuellement, j’ai pensé qu’il est de bon ton de placer ce concert à l’orée de Noel pour en même temps espérer une reconquête progressive et rapide et aussi pour prier le Prince (ndlr, Jésus) de la paix afin que la paix revienne », a indiqué Yongy Lorenzo Di Maria.

Tambi Serge Pacôme ZONGO et Rabiatou Zabré (Stagiaire)

Burkina 24

