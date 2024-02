Musique Gospel au Burkina Faso : « Magnificence » ou l’entrée dans l’arène du groupe Mekkaddishkem

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le groupe musical Gospel, Mekkaddishkem a signé son entrée dans l’arène musicale burkinabè le dimanche 18 février 2024 à Ouagadougou. Cette entrée a été actée par un album de 7 titres baptisé Magnificence. L’œuvre Gospel interpelle sur la nécessité de rendre gloire à Dieu quelle que soit la situation.

La suite après cette publicité

Né en 2014, après une pause de 2018 à 2022, le groupe Mekkaddishkem refait surface. Ce dimanche 18 février 2024, il a présenté son nouvel album dénommé « Magnificence». Il s’agit d’une œuvre Gospel de 7 titres chantée en fulfuldé, en mooré, en français, tous avec pour objectif, selon le groupe, de magnifier la grâce du seigneur.

« Wakatiyodi », « Tu es tout pour moi», « Moi j’ai décidé » sont entre autres les titres de cet opus. Cette sortie est une façon pour le groupe de revenir progressivement sur la scène, selon Amons Paré, l’un des membres du groupe. « Magnificence parce que tous ces titres sont plus centrés sur les louanges à Dieu. Lui dire combien il est grand », a-t-il introduit.

Le choix des 7 titres est expressément fait par le groupe, à écouter Amons Paré. «Nous l’avons dit et je le dis encore, ces titres on été inspirés par le saint esprit. Dans ces titres on parle de notre engagement avec le seigneur. Sûrement l’album prochain le saint esprit va nous inspirer à faire sortir des titres qui évoquent la cohésion sociale et le vivre ensemble», a ajouté Syntyche Zouda, également membre du groupe.

Ce groupe dans cette réalisation a fait un clin d’œil au mariage avec le titre « Vive les mariés» et a évoqué bien d’autres sujets. Selon ses membres, en terme de perspectives, la réalisation d’une vidéo est prévue. Outre cela, des actions de promotion sont également inscrites dans le carnet du groupe.

Mekkaddishkem est une équipe de louange et d’adoration qui a vu le jour en 2014 par la vision de 3 jeunes membres. Il signifie «l’éternel nous sanctifie». En 2015, pour la 1ère fois il participe à une compétition chrétienne. Pour des raisons d’études, le groupe va connaître une pause en 2018 jusqu’en 2022.

L’œuvre est disponible en clé USB au prix de 5 000 F CFA, à la télévision CVK, à Impact TV et sur le numéro 72 99 81 15.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite