Des Sénégalais manifestent à nouveau pour une « élection le plus rapidement possible »

A l’appel d’une plateforme citoyenne, des manifestants ont encore battu le pavé, scandant des slogans contre le maintien au pouvoir du Président Macky Sall au-delà du 2 avril, date fixée par la Constitution pour la passation du pouvoir. Sur les banderoles et pancartes, des slogans du genre « Election par force », « Terminus 2 avril », « Free democracy ».

Cette énième manifestation hostile au Président sortant Macky Sall s’est déroulée dans le calme, ce qui n’est pas arrivé depuis bien longtemps. Toutefois, la marche qui se voulait silencieuse s’est transformée en un concert de revendications, notamment, pour les partisans d’Ousmane Sonko qui ont exigé la libération sans condition de leur leader, rapporte Africanews.

Pour sa part Chimère Manga qui a répondu à l’appel à descendre dans la rue estime que « le Sénégal n’appartient pas à une tierce communauté qui doit décider de l’avenir de tout un peuple. Non, non, nous disons NON. Et nous serons debout pour faire face à ces tyrans qui emprisonnent nos frères de façon injuste et qui les libèrent sans procès, ces politiques qui ferment nos universités et envoient au chômage des milliers de jeunes », a-t-elle exprimé.

« Le 2 mars, le 9 mars pour le premier tour, fin mars pour le second tour, un président aura deux, trois jours pour transmettre le pouvoir… Nous appelons à l’apaisement, nous appelons à ce que le président soit raisonnable et qu’il organise l’élection le plus rapidement possible », pense un autre manifestant, toujours selon Africanews.

Deux jours avant cette manifestation, la Cour Constitutionnel sénégalaise avait rejeté la loi actant le report de la présidentielle. Cette décision saluée par les manifestants intervient quelques jours après la libération de certains prisonniers politiques.

Kouamé L.-PH. Arnaud KOUAKOU

Burkina 24

