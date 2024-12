Burkina Faso : Un hommage rendu au roi du Binon Kindiss

publicite

Le 12 juillet dernier, la musique burkinabè perdait l’un de ses plus grands noms, Kindiss. À 64 ans, le « roi du binon » s’est éteint. Pour lui rendre hommage, un concert exceptionnel s’est tenu le 14 décembre 2024 au Cenasa, réunissant ses fans les plus fidèles.

Dans une ambiance survoltée, les mélomanes ont célébré l’héritage artistique de cet artiste unique, dont la passion et le talent ne sont plus à prouver. Afin de perpétrer son héritage musical, ses plus fidèles fans ont répondu à l’appel du jour. Entre témoignages et prestations artistiques, le roi du binon a été mis à l’honneur.

Pour Kinda Wadilaye, fils ainé de Kindis, il garde de précieux souvenirs de son géniteur. « On est fier de lui. Là où il est, il ne nous a pas laissé prématuré. Le papa, c’est quelqu’un qui ne jouait pas avec l’éducation. Il n’a pas eu la chance d’aller à l’école, mais nous notre éducation, il ne jouait pas avec ça », s’est-il remémoré.

La communauté artistique, émue par la disparition de Kindiss a tenu à lui rendre un dernier hommage. De nombreux artistes, dont le parolier, Don Sharp de Batoro, ont célébré sa mémoire lors de cet événement poignant.

« C’est un patrimoine pour, c’est un devancier, c’est un ainé, qui reste dans l’immortalité. Comme on le dit, c’est le genre de personne qui ne meurt pas en réalité, qui vit à travers ses œuvres. C’est un modèle, c’est un exemple.

Kindiss, c’est au minimum 30 ans au service de la culture. Kindiss, c’est celui-là qui a montré aussi qu’avec les instruments modernes on pouvait faire sonner autrement la rythmique traditionnelle, on pouvait donner une autre sonorité, une autre coloration aux instruments traditionnels. Vu ce qu’il a apporté, en toute humilité, je crois qu’il mérite cette nuit d’hommage », a laissé entendre Don Sharp de Batoro.

En rappel, Kindiss est détenteur de deux Kundé. Kundé de la meilleure chanson d’inspiration traditionnelle en 2003, et en 2013.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

