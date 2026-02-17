L’ambassadeur du sport Charles Kaboré lance le projet Suudu Andal Sport pour former les acteurs

Un nouveau projet pour la formation des acteurs du sport au Burkina Faso. L’ancien footballeur burkinabè Charles Kaboré, a lancé ce mardi 17 février 2026 le projet Suudu Andal Sport dont l’objectif est de contribuer à la formation d’acteurs du sport au Burkina Faso.

« Au Burkina Faso, nos athlètes se battent avec courage. Nos jeunes rêvent de réussir. Nos supporters croient profondément leur potentiel. Mais pour transformer ce potentiel en performances durables, nous devons investir résolument dans la compétence, la gouvernance et la formation », a expliqué Charles Kaboré, l’ambassadeur pour le sport burkinabè en conférence de presse.

Conscient que le sport moderne évolue rapidement, il constate que les exigences économiques sont de plus en plus élevées. Pour cela, Charles Kaboré estime qu’il faut responsabiliser les acteurs aux standards actuels mais aussi pour l’avenir. C’est pourquoi, il a lancé le projet Suudu Andal Sport qui signifie en langue nationale peule « Nid du savoir sportif ».

Transmettre des méthodes modernes

Selon Charles Kaboré, ce programme vise à renforcer les capacités des entraîneurs, dirigeants, des arbitres, de journalistes sportifs ainsi que des anciens athlètes en reconversion.

« A travers des formations de haut niveau, animés par des experts reconnus sur les plans national et international, nous entendons transmettre des méthodes modernes, améliorer la gouvernance et structurer durablement notre écosystème sportif », ajoute l’ambassadeur pour le sport burkinabè.

A travers ce projet, il s’agit d’investir sur le capital humain en droite ligne avec les ambitions du chef de l’État. « Nous devons désormais renforcer les compétences, moderniser les outils et consolider les structures », estime l’ancien capitaine des Étalons.

La première session de formation se tiendra du 6 au 7 mars 2026 et portera sur le marketing sportif au profit des fédérations sportives. Les formations vont se tenir par vague sur l’année 2026 avec l’appui d’experts internationaux, africains mais aussi burkinabè. Selon le capitaine des Étalons, il y aura également la possibilité de stages à l’extérieur.