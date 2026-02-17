Étalons du Burkina Faso : 82 candidats en lice pour succéder à Brama Traoré

La Fédération burkinabè de football (FBF) franchit une nouvelle étape dans le processus de recrutement du futur sélectionneur des Étalons A. Suite à l’appel à candidatures lancé en vue de pourvoir le poste de sélectionneur national, le secrétariat général a enregistré 82 dossiers de candidature provenant de différentes nationalités, selon un communiqué publié sur la page Facebook de la fédération ce mardi 17 février 2026.

Selon les informations communiquées par l’instance faîtière du football burkinabè, l’ensemble des 82 dossiers a été transmis à la Commission chargée de l’examen des candidatures.

Celle-ci siège actuellement pour étudier les profils, conformément aux critères et indications mentionnés dans le communiqué d’appel.

A l’issue de cette phase d’analyse, une shortlist de candidats sera retenue. Les entraîneurs présélectionnés seront conviés à des entretiens les 19, 20 et 21 février prochains. Ces échanges permettront à la Commission d’évaluer plus en profondeur les projets sportifs, la vision stratégique et l’expérience des différents prétendants.

Le choix du futur patron du banc des Étalons A est particulièrement attendu, dans un contexte où la sélection nationale ambitionne de consolider ses acquis et de viser de nouveaux objectifs sur la scène africaine et internationale.

La balle est désormais dans le camp de la Commission. La FBF avait lancé un appel à candidatures après le limogeage de Brama Traoré suite à la contreperformance à la CAN 2025 avec une élimination en huitième de finale par la Côte d’Ivoire (3-0).