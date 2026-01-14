Football burkinabè : La FBF met fin à la collaboration avec le sélectionneur Brama Traoré

Les Etalons version Brama Traoré s'arrêtent en huitième de finale de la CAN 2025.

La Fédération burkinabè de Football (FBF) a annoncé, ce 14 janvier 2026, la fin de sa collaboration avec le sélectionneur national des Étalons, Brama Traoré, ainsi qu’avec l’ensemble de son staff technique. Cette décision intervient à l’issue d’une analyse approfondie de la participation du Burkina Faso à la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025.

Selon la FBF, les résultats obtenus lors de cette compétition continentale sont jugés largement en deçà des objectifs fixés, qui visaient au minimum une qualification pour les demi-finales. Une contre-performance ayant suscité une vive déception au sein des supporters, des acteurs du football national et des instances dirigeantes.

Tout en reconnaissant l’engagement et les services rendus par Brama Traoré et son équipe depuis leur prise de fonction en 2024, la Fédération leur a adressé ses remerciements et ses vœux de succès pour la suite de leurs carrières.

La FBF rassure par ailleurs les supporters et partenaires que des mesures immédiates seront prises afin d’engager un nouveau processus de sélection d’un encadrement technique pour les Étalons.

