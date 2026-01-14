Burkina Faso : Un banquier à la retraite décroche plus de 72 millions de F CFA à la LONAB

La Loterie Nationale Burkinabè (LONAB) a fait un nouvel heureux. Ce mercredi 14 janvier 2026, à Ouagadougou, Brahima Traoré a officiellement reçu un chèque de 72 596 500 F CFA. Ce cadre de banque à la retraite a remporté le gain au PMU’B, au 4+1 du 30 décembre 2025.

C’est avec une mise de 6 300 F CFA, effectuée dans un club de vente du quartier Wemtenga, que le retraité Brahima Traoré a trouvé la combinaison gagnante. Seul parieur à avoir trouvé l’ordre exact du 4+1 ce jour-là, il voit sa fidélité récompensée après avoir commencé à jouer en 2016.

Lors de la cérémonie, Brahima Traoré a insisté sur la persévérance nécessaire pour gagner. « Quand la chance vous sourit, vous croyez que Dieu a oublié les autres. Non, continuez à jouer, il faut forcer la chance. C’est la persistance», a-t-il indiqué.

Pour la LONAB, cette remise de lot est une preuve supplémentaire de la transparence de ses activités. Yamba Jean Zida, Directeur régional du Centre, représentant le Directeur général, a tenu à féliciter le gagnant tout en rappelant la mission sociale de l’institution.

« Ce gain, comme tous ceux que nous distribuons, est le fruit d’un processus rigoureux et équitable. Chaque pari que vous prenez représente votre contribution au développement de notre pays», a-t-il indiqué.

Il a également souligné que jouer à la LONAB, que ce soit au PMU, au Loto ou aux tickets à gratter, constitue une contribution directe dans les caisses de l’État , au-delà de l’espoir de gain individuel.

Malgré son statut de retraité, Brahima Traoré ne compte pas s’arrêter là. En tant qu’expert du milieu bancaire, il envisage ce pactole comme un levier pour de futurs investissements. S’il n’a pas encore détaillé la nature de ses futurs projets, il se dit prêt pour un nouveau départ.

« En tant qu’ancien cadre de banque, j’ai assez de portes et de repères pour réorganiser ma vie et prendre un nouveau départ pour le bien-être de moi-même et de mes proches», a-t-il fait entendre.

Akim KY

Burkina 24