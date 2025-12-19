Ouahigouya : La LONAB remet plus de 126 millions FCFA à quatre heureux gagnants

Partage

La Loterie nationale burkinabè (LONAB) a procédé, ce vendredi 19 décembre 2025 à Ouahigouya, à la remise de chèques d’un montant global de plus de 126 millions de FCFA à quatre heureux gagnants. La cérémonie s’est déroulée en présence du conseiller technique du Directeur général de l’institution, Emma Tiendrébéogo.

Ils sont quatre bénéficiaires à avoir vu leur chance se concrétiser à travers les jeux de la LONAB. Parmi eux, Boureima Bagaya, étudiant titulaire d’une licence en histoire, a décroché le plus gros lot. Il a remporté la somme de 85 738 000 F CFA au jeu 4+1 du 28 novembre 2025, avec une mise de seulement 2 000 FCFA.

Deux autres gagnants, Bélem Saïdou et Ouédraogo Aly, tous deux commerçants, ont chacun remporté la somme de 16 871 000 FCFA lors du tirage 4+1 du 3 décembre 2025. Quant au quatrième lauréat, Sankara Issaka, il a su aligner la bonne combinaison à l’ordre du jeu ordinaire, remportant ainsi 7 401 000 FCFA.

Présidant la cérémonie, Emma Tiendrébéogo, conseiller technique du Directeur général de la LONAB, a exprimé sa satisfaction et adressé ses félicitations aux gagnants. Il a rappelé le slogan de l’institution « Les lots aux heureux gagnants et les bénéfices à la Nation entière ».

« Je voudrais, au nom du Directeur général de la LONAB, traduire notre reconnaissance à la population de Ouahigouya pour la confiance placée en notre structure. À l’endroit des gagnants, je souhaite que ces gains impactent positivement leurs familles, car les grands projets commencent par le bonheur familial, et qu’ils contribuent également au développement de notre chère patrie », a-t-il déclaré.

Très ému, Boureima Bagaya, principal bénéficiaire de la journée, a exprimé sa joie et dévoilé ses projets. « J’ai misé 2 000 FCFA et la chance m’a souri. En plus d’être étudiant, je tiens une petite boutique. Je compte renforcer cette activité et me lancer également dans l’élevage afin que cet argent soit productif », a-t-il confié.

À travers cette cérémonie, la LONAB réaffirme sa mission de redistribution des gains tout en contribuant, à travers ses bénéfices, au financement du développement national.