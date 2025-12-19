Moov Africa face aux consommateurs : Le dialogue se poursuit pour une meilleure qualité des services

L’opérateur Moov Africa a réuni ce vendredi 19 décembre 2025, les associations des consommateurs. Au menu : une rétrospective des engagements de l’année écoulée et le dévoilement d’une stratégie offensive pour 2026.

En juin dernier, Moov Africa avait initié une session d’échanges avec les organisations de consommateurs dans le cadre des « RDV Moov’Consommateurs ». À cette occasion, plusieurs recommandations avaient été formulées par les consommateurs. Dans un souci de redevabilité, Moov Africa Burkina Faso a tenu cette nouvelle rencontre pour exposer la manière dont ces suggestions ont été traduites en décisions opérationnelles.

« Cette rencontre s’inscrit dans la continuité de notre engagement à maintenir un dialogue transparent et constructif. Elle nous permet de faire le point sur l’évolution des recommandations soulevées lors de notre dernier rendez-vous, mais aussi de présenter les nouveautés commerciales et les projets techniques destinés à améliorer l’accessibilité, la qualité et la fiabilité de nos services », a détaillé Mohamed Karim, Directeur Général de Moov Africa Burkina Faso.

Abondant dans le même sens, Gérard Lompo, Directeur des Services de Moov Africa Burkina Faso, a précisé que les offres ont été retravaillées pour répondre aux attentes des clients.

« Nous avons simplifié notre portefeuille d’offres. Nous l’avons réduit de manière importante et nous avons laissé les offres essentielles. Dans ce sens, nous voulons que la lisibilité de nos offres soient claires et que nos clients puissent facilement les comprendre. Nous avons aussi mis en avant la générosité en augmentant les volumes d’un certain nombre de forfait internet et en diminuant les prix de d’autres forfaits internet ».

Il a également souligné un effort sur la compétitivité en déclarant que « Nous avons mis en avant la générosité en augmentant les volumes de certains forfaits internet et en diminuant les prix d’autres. Parallèlement, des travaux importants ont été menés sur la qualité de service, et nous comptons intensifier nos efforts dans les mois à venir ».

Du côté des représentants des consommateurs, l’heure est à la vigilance malgré l’ouverture au dialogue. Hermann Dambré, chargé des plaintes et réclamations à la Ligue des Consommateurs du Burkina (LCB), a exposé ses attentes « Nous sommes venus écouter les présentations de Moov Africa, mais nous allons aussi discuter pour voir dans quelle mesure améliorer ces décisions afin de protéger le consommateur. »

Selon lui, les préoccupations restent vives « Nos attentes sont grandes, car le consommateur se sent parfois lésé. Des plaintes remontent régulièrement concernant le coût élevé de la connexion. Nous saisissons cette opportunité pour en débattre», a t’il averti.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24