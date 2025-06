Burkina Faso : Moov Africa et les consommateurs échangent sur l’amélioration de la fibre optique

publicite

Moov Africa a organisé son rendez-vous annuel, le « Rendez-vous Moov’Consommateurs », ce vendredi 27 juin 2025 à Ouagadougou. Cette édition est axée sur la thématique « Innovation et amélioration des performances dans la prise en charge des pannes sur la fibre ».

Depuis plusieurs années, Moov Africa a placé la satisfaction client au cœur de sa stratégie. C’est dans ce contexte que le « Rendez-vous Moov’Consommateurs » a été initié. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des échanges réguliers entre Moov Africa et les associations de consommateurs. Cette année, l’accent a été mis sur la volonté d’améliorer l’expérience client, en particulier pour la fibre optique, un service clé pour l’accès à internet haut débit au Burkina Faso.

Durant les échanges, il sera question d’identifier les défis rencontrés par les consommateurs dans l’utilisation des services de la fibre optique. L’objectif sera ensuite d’évaluer la satisfaction et de détecter les axes d’amélioration.

En outre, les différentes offres, produits et services de Moov Africa seront également présentés de manière claire. Enfin, des retours d’expérience (feedbacks) seront recueillis afin d’améliorer et de renforcer la relation de confiance et de partenariat avec les associations de consommateurs.

Selon Gérard Lompo, directeur services et représentant du Directeur Général de Moov Africa, des efforts et des progrès ont été réalisés depuis la dernière rencontre, notamment dans la prise en compte des plaintes et l’amélioration du service client.

« Au compte des innovations, nous avons développé et mis en production une nouvelle application qui prend en charge tout le parcours de la fibre, depuis la demande du client pour une nouvelle installation, l’étude, l’installation, la mise en service et le service après-vente, qui est l’objet de nos échanges aujourd’hui. Cette application a permis de fluidifier les échanges entre les acteurs de terrain », a-t-il souligné.

Si Gérard Lompo affirme que Moov Africa est l’opérateur offrant le plus de produits à moindre coût sur le marché, les associations de consommateurs restent sceptiques. Assami Compaoré, chargé de l’organisation des consommateurs, a remercié Moov Africa pour cette initiative, tout en indiquant que les consommateurs ont de grandes attentes concernant la fibre.

Selon lui, les difficultés se rencontrent à plusieurs niveaux : le coût, la qualité de la fibre et la couverture. « Nous pensons que Moov peut faire mieux. Sinon, ce que nous recevons comme plaintes venant des consommateurs tourne autour de ces points », a-t-il déclaré.

Néanmoins, Assami Compaoré a reconnu que l’initiative de Moov Africa est louable et salutaire. « Nous savons que c’est ensemble, en nous asseyant ensemble, que nous pourrons discuter et trouver les bonnes solutions pour satisfaire le consommateur. Car, quoi qu’on dise, c’est le consommateur final qui apprécie. Il apprécie tant sur le plan du coût que sur le plan de la qualité, dans tous les domaines, c’est le consommateur final.

Nous osons croire qu’à la sortie de cette rencontre annuelle, nous observerons des changements dans les heures, jours, semaines et mois à venir. Si nous ne recevons plus de plaintes dans nos sièges, cela signifiera qu’il y a de l’amélioration. Nous comptons qu’après cette rencontre, les choses avancent vraiment, qu’elles changent, et que nous ne revenions plus l’année prochaine pour parler des mêmes problèmes », a-t-il souhaité.

