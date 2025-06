Autonomisation des femmes et souveraineté alimentaire : Le PAM au Burkina Faso et des partenaires font don d’équipements agricoles à 15 sociétés coopératives

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Programme alimentaire mondial (PAM) au Burkina Faso, en collaboration avec des partenaires, a remis des équipements de production et de transformation agricoles, d’une valeur totale de 50 millions de F CFA, au ministère en charge de l’Agriculture au profit de 15 sociétés coopératives de producteurs agricoles des communes de Zorgho et de Zitenga, dans la région du Plateau Central. La remise symbolique du don est intervenue, ce vendredi 27 juin 2025, à Ouagadougou, à l’occasion d’une cérémonie officielle placée sous la présidence du ministre d’Etat, en charge de l’Agriculture, le Commandant Ismaël Sombié.

Des décortiqueuses de riz, des kits d’étuvage, des batteuses multifonctionnelles, des séchoirs, des bâches et des kits de compostage. Ainsi se compose le don du Programme alimentaire mondial (PAM) au Burkina Faso avec à l’appui de ses partenaires au profit de 15 sociétés coopératives de producteurs agricoles des communes de Zorgho et de Zitenga, dans la région du Plateau Central.

Alpha Kéita, représentant du directeur pays du Programme alimentaire mondial (PAM) au Burkina Faso, a rappelé que cette initiative est en parfaite cohérence avec le Plan stratégique pays du PAM, l’offensive agropastorale et halieutique 2023-2025, ainsi qu’avec l’initiative présidentielle pour les cantines scolaires du Burkina Faso.

« Ensemble, nous posons les fondations des jalons d’un modèle agricole plus résilient, plus inclusif et profondément enraciné sur les priorités nationales et les besoins des populations locales », a-t-il également déclaré.

Grâce au soutien généreux du gouvernement du Canada et du gouvernement de la République de Corée (Ndlr, du Sud) et la mise en œuvre rigoureuse de notre partenaire Care, a-t-il également fait savoir, nous investissons ici 50 millions de F CFA pour renforcer les capacités de 571 producteurs, dont près de 70 % sont des femmes. « Ce partenariat est un levier pour l’autonomisation, la dignité et une contribution concrète à la souveraineté alimentaire tant voulue pour le Burkina Faso et par le gouvernement du Burkina Faso », a aussi dit Alpha Kéita.

Les équipements remis, a-t-il en somme indiqué, répondent à des besoins exprimés par les producteurs eux-mêmes et permettront d’accroitre la productivité et d’améliorer la qualité des récoltes ; de réduire significativement les pertes post-récolte ; d’alléger la charge de travail, en particulier pour les femmes ; de renforcer l’approvisionnement local de cantines scolaires et de positionner durablement les coopératives sur les marchés locaux et régionaux.

Un premier lot d’une série de lots d’équipements

Pour Boukary Sawadogo, Conseiller technique, représentant du ministre d’Etat, en charge de l’Agriculture, cette cérémonie est encore une des illustrations de ce qu’ils attendent de tout partenaire au développement. « C’est-à-dire, accompagner sans réserve les populations et dans le strict respect des orientations du gouvernement et la dignité des bénéficiaires », a-t-il dit davantage expliqué.

Il a en outre fait comprendre que la présente remise est un premier lot d’une série de lots d’équipements pour accompagner la dynamique du gouvernement. Aux organisations de producteurs bénéficiaires, il a adressé le message suivant : « Ces équipements que vous recevez sont à votre disposition. Ils ne sont pas à vous, mais au peuple burkinabè dans toute son entièreté. Nous vous engageons à ce titre à les exploiter dans toute leurs potentialités, tout en veillant à leur maintenance », leur a-t-il lancé.

Colecte Souala, porte-parole des bénéficiaires, a remercié toutes les entités qui ont rendu possible ce don. Lequel don, a-t-elle informé, est le couronnement de plusieurs formations reçues. En marge de la cérémonie, une visite guide des équipements a eu lieu.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24