Nouvelle équipe de la CCI-BF : Six mois pour relancer la confiance et transformer l’économie burkinabè

La nouvelle délégation spéciale consulaire de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso (CCI-BF), installée le jeudi 19 juin dernier, a tenu sa toute première conférence de presse le jeudi 26 juin 2025 à Ouagadougou. L’occasion a été saisie par les membres de la délégation pour présenter leurs missions, les nouvelles orientations et les perspectives de l’institution.

Le président de la délégation spéciale consulaire de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso, Roland Achille Sow, a d’emblée mis en lumière le contexte spécifique de leur prise de fonction. Il a ensuite articulé avec clarté la mission de son équipe au sein de la Chambre consulaire.

« Notre installation intervient dans un contexte particulier et notre mission est claire : gérer les affaires courantes de la Chambre Consulaire, impulser une nouvelle dynamique à l’institution et participer à l’organisation des élections consulaires en synergie avec la Direction Générale de la CCI-BF et notre ministère de tutelle », a-t-il déclaré avec conviction, avant d’ajouter que « nous sommes appelés à incarner une gouvernance de transformation, dans un esprit de responsabilité, de transparence, d’éthique et de patriotisme économique ».

Pour atteindre leurs objectifs ambitieux, Roland Sow et sa délégation ont dévoilé six priorités stratégiques qui guideront l’action de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso durant leur mandat.

Il s’agit de contribuer à la souveraineté économique et soutenir l’offensive industrielle engagée par l’état ; refonder la gouvernance consulaire autour des principes d’inclusion, de célérité, de transparence et de performance ; mobiliser les acteurs économiques autour du patriotisme économique et des projets structurants de la nation ; promouvoir les économies locales à travers un maillage territorial fort et des initiatives endogènes ; renforcer l’internationalisation des entreprises burkinabè, notamment dans les chaînes de valeur régionales et africaines ; soutenir les pme-pmi, les très petits opérateurs et le secteur informel, dans une vision de chambre consulaire plus inclusive et équitable.

Il n’a pas manqué de souligner que dans l’immédiat, ils travailleront à restaurer la confiance entre la chambre de commerce et d’industrie et ses usagers. « Cela passera par une communication transparente, une écoute active des filières et une plus grande proximité avec les réalités du terrain. La CCI-BF ne doit plus être perçue comme une entité distante, mais comme une maison commune des acteurs économiques, qu’ils soient formels ou informels », a insisté Roland Sow.

Un mandat de six mois et une équipe déterminée

Selon les textes en vigueur, la délégation spéciale dispose d’un délai indicatif de six mois pour atteindre ses objectifs. À l’issue de cette période, des élections seront organisées afin de mettre en place une assemblée générale de 170 personnes, dont 21 constitueront le bureau consulaire.

Appelés affectueusement les VDP de l’économie, la délégation spéciale consulaire de la CCI-BF est composée de huit membres dont un président, six vice-présidents et un rapporteur. Ces derniers sont libres, s’ils le souhaitent, de se présenter aux prochaines élections qu’ils organiseront.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24