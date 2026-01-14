Ouagadougou : La Fondation Orange Burkina Faso accompagne l’organisation d’un Arbre de Noël au profit d’enfants vulnérables

La Fondation Orange Burkina a soutenu l’organisation d’un Arbre de Noël, en différé, le samedi 10 janvier 2026. Initié par la Fondation Go Paga, en collaboration avec les Présidents des délégations spéciales (PDS) des arrondissements 5 et 11 de Ouagadougou, l’événement a réuni des enfants démunis desdits arrondissements.

Fadima Kambou, présidente de la Fondation Go Paga, à l’initiative de cet Arbre de Noël, a fait savoir qu’il ne s’agit simplement pas d’un sapin, de décorations ou de cadeaux. « C’est un moment où l’on fait une pause où l’on dit à des enfants, vous comptez pour votre communauté », a-t-elle plutôt fait comprendre, ajoutant qu’il s’agit d’enfants avançant avec courage, souvent dans des conditions difficiles.

Le choix du cadre, le centre de la seconde chance, ayant accueilli ledit événement, n’est pas fortuit selon la présidente de la Fondation Go Paga. « Ce centre est un lieu où on accompagne les enfants autrement. Un lieu où l’on ne regarde pas seulement ce qu’ils n’ont pas, mais surtout ce qu’ils peuvent devenir », a-t-elle informé.

Ici, a-t-elle souligné, les enfants apprennent des métiers, ils touchent, ils construisent, ils expérimentent, ils apprennent même la robotique, la domotique, l’électricité, la réparation de téléphones, la musique, la pisciculture, la maraîchéculture et bien d’autres. « L’école est entièrement gratuite, accompagnée par nos partenaires », a-t-elle aussi précisé.

Cheikh Ridwane Compaoré, porte-parole, a exprimé la joie des enfants bénéficiaires. « Nous sommes très heureux de faire la fête dans ce centre », a-t-il dit, remerciant la présidente de la Fondation Go Paga. A l’endroit de la Fondation Orange Burkina, il a souhaité qu’elle continue d’accompagner la Fondation Go Paga pour le bonheur de tous les enfants du Burkina Faso.

Antha Kaboré, représentante de la Fondation Orange Burkina, a fait remarquer qu’en soutenant cette initiative, la fondation réaffirme une conviction forte : « Celle qu’aucun enfant ne doit être oublié, surtout lorsque le contexte est difficile ».

Pour elle, offrir un moment de joie à un enfant, c’est aussi lui redonner confiance, dignité, espérance et contribuer à l’égalité des chances. Ce geste, a-t-elle également souligné, va au-delà d’une célébration ; il traduit notre engagement commun en faveur de la protection de l’enfance, de l’égalité des chances… « À tous les enfants ici présents, je souhaite un joyeux noël. Vous êtes notre raison d’agir et notre plus grande source d’espérance », a en somme affirmé Mme Kaboré.

Issa Démé, Président de la délégation spéciale (PDS) de l’arrondissement 5 de Ouagadougou, a salué l’initiative de la Fondation Go Paga et l’accompagnement de ses partenaires, dont la Fondation Orange Burkina.

« Que l’année 2026 nous offre beaucoup d’opportunités, qu’elle soit une année prospère et une année de joie et de bonheur et que Dieu permette à cette communauté ici présente de voir ses enfants grandir pour être des bâtisseurs de demain ! », a-t-il en outre adressé ses vœux de nouvel an.