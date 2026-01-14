Arrondissement 11 de Ouagadougou : Une Journée de l’Excellence pour célébrer les meilleurs élèves et enseignants

La Délégation Spéciale de l’Arrondissement n°11 de Ouagadougou a organisé une cérémonie de l’excellence en milieu scolaire, le mardi 13 janvier 2026. Cet événement a été l’occasion de récompenser les élèves les plus méritants, valorisant ainsi leurs efforts et encourageant la culture de la réussite au sein de la commune. Entre fournitures scolaires, vélos, motos et autres gadgets, le mérite des élèves et enseignants a été salué de la plus belle des manières.

La mairie de l’Arrondissement 11 de Ouagadougou s’investit pleinement dans l’accompagnement et la valorisation de ses citoyens. Cet engagement, manifesté sur plusieurs fronts, s’est concrétisé le mardi 13 janvier 2026 par l’organisation d’une « Journée de l’Excellence ». À cette occasion, l’institution a mis à l’honneur ses meilleurs élèves et enseignants, célébrant ainsi le mérite et la qualité du système éducatif local.

« Cette initiative traduit notre ferme volonté d’encourager l’excellence au sein de notre communauté éducative. En récompensant les enseignants les plus dévoués, les élèves les plus méritants et les établissements les plus performants de l’année scolaire 2024-2025, nous honorons ceux qui se sont distingués par leur ardeur au travail.

Il était primordial pour nous de célébrer l’engagement et la détermination de ces acteurs clés de l’éducation », a déclaré Monsieur Marou Yaméogo, Président de la Délégation Spéciale de l’arrondissement 11.

Cette célébration a accordé une place d’honneur aux élèves déplacés internes (EDI) qui, en dépit de conditions de vie souvent précaires, ont su se hisser parmi les meilleurs. Pour les autorités de l’arrondissement, il s’agissait de rendre un hommage vibrant à la résilience et au courage de ces jeunes.

« L’objectif était de magnifier leur excellence. Malgré un quotidien difficile et leur statut de déplacés, ils ont fait preuve d’une efficacité exemplaire pour obtenir de brillants résultats. À travers cette cérémonie, nous avons tenu à saluer leur force de caractère », a souligné Marou Yaméogo.

Lire aussi 👉👉 Le Burkina Faso se mobilise pour éradiquer la fistule obstétricale d’ici 2030

Comblés, les lauréats sont repartis les mains chargées de récompenses. Pour Kiswendsida Rihanna Sawadogo, élève en classe de 6e, cette reconnaissance est une immense source de motivation. Elle a chaleureusement salué l’initiative des autorités, affirmant que ce prix agit comme un véritable catalyseur pour la suite de son parcours scolaire.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24