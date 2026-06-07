« Nous Vaincrons » | Burkina Faso : Salif Komi défend sa théorie selon laquelle le temps s’écoule du futur vers le passé

Peut-on repenser le temps autrement que comme une succession du passé, du présent et du futur ? C’est le défi intellectuel lancé par l’écrivain, enseignant et entrepreneur burkinabè Salif Komi à travers son ouvrage Le temps en théorie conique.

Invité de l’émission « Nous vaincrons » sur Burkina 24, l’auteur a exposé les fondements d’une théorie qui entend revisiter l’un des concepts les plus étudiés de la philosophie et de la physique.

Son postulat central est aussi simple que provocateur à savoir le temps ne s’écoule pas du passé vers le futur, mais du futur vers le passé.

Une remise en question de la conception classique du temps

Depuis des siècles, la pensée dominante considère le temps comme une progression linéaire allant du passé vers l’avenir. Salif Komi estime que cette vision est largement influencée par les habitudes du langage et les conventions humaines.

Pour illustrer sa réflexion, il prend l’exemple d’un événement programmé. Avant sa réalisation, celui-ci appartient au futur. Lorsqu’il se produit, il devient présent. Une fois achevé, il rejoint définitivement le passé.

Selon l’auteur, aucun événement présent ne retourne dans le futur. En revanche, tout événement finit inévitablement dans le passé. Cette observation l’amène à conclure que le mouvement réel du temps s’effectue du futur vers le passé à travers le présent.

Les trois dimensions de l’existence

La théorie conique repose sur une représentation tridimensionnelle du temps articulée autour de trois états de l’existence :

L’existant probable , qui correspond au domaine des possibilités et des événements non encore manifestés ;

, qui correspond au domaine des possibilités et des événements non encore manifestés ; L’existant observable , qui désigne la réalité concrète vécue dans le présent ;

, qui désigne la réalité concrète vécue dans le présent ; L’existant passif, qui regroupe les événements accomplis et les réalités ayant cessé d’être actives.

Pour Salif Komi, ces trois dimensions forment une dynamique continue qui permet de mieux comprendre l’évolution des phénomènes naturels et humains.

L’auteur situe sa démarche à la croisée de la philosophie et de la science. Sans prétendre renverser à lui seul les théories établies, il invite à réexaminer certaines conceptions héritées de la physique classique et moderne.

Sa réflexion s’appuie notamment sur des notions liées à la mécanique quantique, à la thermodynamique et à l’expansion de l’univers, tout en restant accessible grâce à un glossaire et à plusieurs outils pédagogiques intégrés à l’ouvrage.

Un plaidoyer pour une science sans frontières

Au-delà de sa théorie, Salif Komi porte un message plus large sur la place de l’Afrique dans la production des connaissances.

Pour lui, les lois de la nature n’appartiennent ni à une civilisation ni à une région du monde. Il encourage les chercheurs, inventeurs et intellectuels africains à participer pleinement à la construction du savoir universel.

Selon l’écrivain, le développement du continent passe aussi par sa capacité à produire ses propres réflexions, à formuler de nouvelles hypothèses et à contribuer aux grands débats scientifiques contemporains.

Un débat intellectuel ouvert

Avec Le temps en théorie conique, Salif Komi ne se contente pas de proposer une nouvelle théorie. Il ouvre un débat sur notre manière de percevoir le temps, l’existence et la réalité elle-même.

Que sa thèse soit un jour validée, contestée ou simplement discutée, elle soulève une question fondamentale qui traverse les siècles à savoir sommes-nous certains de comprendre ce qu’est réellement le temps ?