Inauguration de l’usine Gebana à Péni : Le savoir-faire du cabinet BECADIS au cœur d’un projet industriel d’envergure

Le groupe Gebana a inauguré le samedi 6 juin 2026 à Péni, son nouveau complexe industriel de transformation d’anacarde et de mangue. Réalisée sur un site de 7,2 hectares par le Cabinet BECADIS, cette infrastructure moderne représente un investissement majeur pour la valorisation des productions agricoles locales.

Le Directeur général du groupe Gebana, Christophe Schmidt, a salué l’aboutissement d’un projet ambitieux qui représente le plus important investissement jamais réalisé par son groupe en plus de cinquante ans d’existence.

Il a notamment rendu hommage à l’ensemble des acteurs ayant contribué à la réussite du chantier, soulignant avec fierté qu’aucun accident n’a été enregistré durant toute la phase de construction.

Le Co-directeur général de Gebana Faso, Ousséni Porgo, a présenté les caractéristiques techniques du complexe industriel.

L’usine de transformation d’anacarde disposera d’une capacité annuelle de 10 000 tonnes de noix de cajou, tandis que l’unité de production de mangue séchée pourra produire jusqu’à 400 tonnes destinées aux marchés internationaux.

À terme, le site générera près de 1 800 emplois directs, principalement au profit des jeunes et des femmes de la région.

Une infrastructure moderne portée par l’expertise burkinabè

Au-delà des équipements de pointe et des ambitions économiques du projet, la qualité des infrastructures réalisées a particulièrement retenu l’attention des visiteurs.

Les bâtiments ont été conçus à partir de structures métalliques préfabriquées et de panneaux isolés répondant aux standards de l’industrie agroalimentaire moderne.

Pour le Cabinet BECADIS, cette réalisation constitue une véritable vitrine du savoir-faire national. « Nous avons réalisé cette usine sur près de 7,2 hectares avec des bâtiments couvrant environ 15 000 mètres carrés.

Ce sont des infrastructures qui répondent aussi bien aux exigences techniques qu’aux besoins sociaux de l’entreprise », ont fait savoir les premiers responsables de BECADIS.

Le Cabinet BECADIS, un acteur clé de la réussite du projet

Le cabinet a également mis en avant l’approche innovante de son équipe, qui accompagne les projets depuis les études de conception jusqu’au suivi des travaux.

Grâce à des outils numériques modernes, le cabinet propose notamment un suivi digital à distance des chantiers, permettant aux maîtres d’ouvrage de suivre l’évolution des travaux en temps réel.

Un modèle pour l’industrialisation du Burkina Faso

Représentant la Gouverneure de la région du Guiriko, le Secrétaire général de la province du Houet, Sombéniwendé Nikiema, a salué un investissement qui vient renforcer le tissu industriel régional et concrétiser la vision nationale de transformation locale des matières premières.

Il a également souligné que cette usine constitue une preuve de la confiance des investisseurs dans les perspectives économiques du Burkina Faso malgré les défis du moment.

Il a insisté sur l’importance de ce type d’infrastructures dans la création d’emplois, la valorisation des productions locales et le développement d’une économie davantage tournée vers la transformation industrielle.

Une référence nationale en matière de construction industrielle

Avec cette réalisation majeure, le cabinet BECADIS confirme son positionnement parmi les références nationales en matière de construction industrielle.

L’usine Gebana de Péni apparaît ainsi comme un symbole de l’industrialisation en marche du Burkina Faso, mais aussi comme la démonstration du professionnalisme des compétences locales capables d’accompagner les grands projets structurants du pays.

Au-delà de l’inauguration de cette unité de production, cette réalisation met en lumière le rôle essentiel des bureaux d’études, des ingénieurs et des entreprises burkinabè dans la construction des infrastructures qui façonneront l’économie de demain.