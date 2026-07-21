Académie technologique du Faso : Les admissions ouvertes pour les lauréats du BAC 2026

L’Académie technologique du Faso (ATF) ouvre officiellement ses portes aux nouveaux bacheliers. Dans un communiqué signé le 21 juillet 2026, le Ministre Directeur de Cabinet du Président du Faso annonce le lancement des admissions pour les lauréats du Baccalauréat 2026, avec pour ambition de former une nouvelle génération d’ingénieurs et de bâtisseurs du développement technologique du Burkina Faso.

Créée sous l’impulsion du Président du Faso, le camarade Capitaine Ibrahim Traoré, l’Académie technologique du Faso a pour vocation de former une élite scientifique, technologique et industrielle capable d’accompagner la transformation structurelle du pays.

L’établissement entend offrir aux étudiants un environnement d’apprentissage moderne, doté d’équipements scientifiques de pointe, d’un encadrement académique de qualité et d’un régime d’internat destiné à favoriser les meilleures conditions d’études. L’objectif affiché est de permettre aux apprenants d’exprimer pleinement leur potentiel au service du développement national.

Dans cette dynamique, les admissions au titre de l’année académique 2026-2027 sont ouvertes du 24 au 31 juillet 2026 aux titulaires du Baccalauréat 2026.

Les candidats admis au baccalauréat, toutes séries confondues, sont invités à effectuer leur inscription en ligne via la plateforme officielle https://atf.gov.bf. L’opération leur permettra de créer un compte personnel et de suivre l’ensemble de la procédure d’admission.

À travers ce recrutement, l’Académie technologique du Faso ambitionne d’identifier les meilleurs profils appelés à intégrer cette nouvelle institution d’excellence, appelée à jouer un rôle stratégique dans la formation des futurs ingénieurs, chercheurs et spécialistes des sciences et des technologies.

Le Directeur de Cabinet du Président du Faso invite les parents d’élèves, les enseignants et l’ensemble de la communauté éducative à accompagner les nouveaux bacheliers dans leurs démarches afin qu’ils puissent saisir cette opportunité.

L’Académie technologique du Faso se veut un creuset d’excellence destiné à former des compétences capables de contribuer durablement au développement scientifique, technologique et industriel du Burkina Faso.