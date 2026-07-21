Service public de qualité : La CARFO se dote d’un site web et d’un portail digital

La Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO) s’est dotée de nouveaux outils digitaux afin d’être plus accessible et faciliter la tâche à ses pensionnés et autres bénéficiaires de ses services. Le lancement officiel desdits outils est intervenu ce mardi 21 juillet 2026, à Ouagadougou, en présence du camarade Mathias Traoré, ministre des Serviteurs du peuple.

www.carfo.bf, le site web institutionnel de la CARFO entend centraliser les informations officielles de l’institution ; faciliter l’accès aux services et prestations ; informer les usagers sur les procédures administratives et renforcer la communication numérique avec les assurés.

Quant au portail digital eCARFO, il vise la dématérialisation des procédures administratives ; la simplification des démarches des usagers ; l’accélération du traitement des demandes et la modernisation des services de gestion sociale. Il est accessible à l’adresse https://ecarfo.carfo.bf.

Le camarade Hyacinthe Tamalgo, Directeur général (DG) de la CARFO, a fait savoir que cette innovation est la traduction concrète d’une orientation forte donnée par le camarade ministre des Serviteurs du peuple.

« Aucun acte administratif pris par le ministère des Serviteurs du peuple ne devra encore être exigé d’un agent public ou d’un retraité dans le cadre du traitement de son dossier de retraite », a-t-il rappelé.

Rassurant le camarade ministre de l’engagement total de son institution, le DG de la CARFO a indiqué que le portail digital eCARFO et le nouveau site web institutionnel constituent l’une des premières concrétisations de cette importante orientation ministérielle.

Le camarade Vieux Abdoul Rachid Soulama, Secrétaire général (SG) représentant le ministre de l’économie et des finances, parrain de la cérémonie, a souligné que les innovations portées par la CARFO rejoignent les efforts engagés par l’ensemble des administrations publiques pour bâtir un Etat plus performants.

« Offrir aux citoyens un service public de qualité »

Ces nouveaux outils, dit-il, apportent une réponse adaptée aux préoccupations des assurés sociaux, des employeurs publics et des pensionnés et participent également à la consolidation de la viabilité financière de l’institution.

Le camarade Mathias Traoré, ministre des Serviteurs du peuple, a réitéré le credo conduisant l’action de son département « offrir aux citoyens un service public de qualité ». C’est dans cet esprit qu’il dit avoir lancé l’orientation qu’a précédemment évoqué le DG de la CARFO.

Au lancement officiel de ces outils digitaux, il a affirmé se réjouir de constater que cette instruction a aujourd’hui pris forme. « Cette innovation va accélérer le traitement des dossiers, renforcer la traçabilité et la transparence et améliorer durablement la relation entre l’administration et ses usagers. Elle contribuera aussi à renforcer la performance interne et la sécurité de la CARFO », a-t-il déclaré.

Il revient à la CARFO, en collaboration avec la Direction générale de la Fonction publique et de la Direction générale du Budget, de parachever cette belle ambition avec le bouclage du projet d’élaboration de la plateforme PRISCA, c’est-à-dire Plateforme de retraite informatisée, simplifiée et centralisée pour les actes, a par ailleurs appelé le camarade ministre.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24