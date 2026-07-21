Burkina Faso : La Fondation Orange Burkina Faso et le CNTS s’unissent pour collecter 2 500 poches de sang face à l’urgence

La Fondation Orange Burkina Faso a lancé le vendredi 17 juillet 2026 la deuxième édition de sa vaste campagne de collecte de sang. Organisée en partenariat avec le Centre national de transfusion sanguine (CNTS), cette caravane, prévue pour durer deux mois, ambitionne de collecter 2 500 poches de sang.

Cette initiative intervient alors que le pays est désormais de plain-pied dans la saison hivernale, une période de l’année marquée par une pénurie criante de sang dans les hôpitaux et les cliniques. Face à cette urgence sanitaire, la mobilisation humanitaire de Orange Burkina Faso vise à venir en aide aux personnes anémiées, aux blessés accidentés ainsi qu’aux femmes enceintes en état d’urgence.

« Le sang est un médicament unique qui ne se fabrique pas en laboratoire et qui ne peut être remplacé par un autre produit. Seul le don volontaire permet de répondre aux besoins des hôpitaux. Chaque poche de sang peut sauver au moins trois vies. C’est pourquoi la fondation orange invite toutes les personnes éligibles au don de se mobiliser massivement.

Donner son sang est un geste simple, rapide et gratuit mais son impact est inestimable. Donner son sang c’est offrir une seconde chance à une personne que l’on ne connait pas mais dont la vie dépend de ce geste de solidarité », a expliqué le secrétaire exécutif de la fondation Orange, Ibrahim Hema.

Lors de cette cérémonie de lancement, le CNTS a tenu à traduire sa reconnaissance envers ce partenaire stratégique en remettant une attestation de mérite à la Fondation Orange Burkina Faso, saluant ainsi ses efforts constants pour soutenir les missions de l’institution.

Le directeur général du Centre national de transfusion sanguine au Burkina Faso, le Dr Désiré Nezien, est revenu sur l’importance cruciale et transversale de la transfusion sanguine pour le système de santé.

« Le besoin en transfusion est parfois vital et cela, peu importe la période de l’année pour des cas critiques dans nos services de pédiatrie, d’oncologie, de néphrologie, d’hémodialyse, de gynécologie obstétrique, de chirurgie, d’hématologie clinique et j’en passe. Que dire des accidentés de la voie publique et des blessés issus de nos vaillantes forces combattantes engagés sur le théâtre des opérations », a-t-il expliqué.

Pour donner le ton, la directrice générale de Orange Burkina Faso a donné l’exemple. Elle a été la toute première à tendre le bras pour offrir son sang, lançant ainsi officiellement et symboliquement cette grande vague de solidarité.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24