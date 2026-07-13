Orange Burkina mobilise les acteurs culturels et influenceurs autour de sa campagne vacances « Ça bouge »

Orange Burkina Faso a réuni, le vendredi 10 juillet 2026 à Ouagadougou, des influenceurs, créateurs de contenus et acteurs du numérique à l’occasion d’un afterwork consacré à sa campagne vacances « Ça bouge ». Cette rencontre avait pour objectif de leur présenter les différentes initiatives prévues durant les vacances et de les associer à la diffusion de cette campagne auprès de la jeunesse burkinabè.

Organisée dans un cadre convivial, cette soirée a permis aux participants de découvrir les principales articulations de la campagne. Pensée comme un programme global dédié à la jeunesse, « Ça bouge » associe divertissement, culture, sport, musique, e-sport, innovation, formation et récompenses, avec l’ambition de faire des vacances une période d’épanouissement et de développement des talents.

Prenant la parole, Aïssata Barro, responsable de la marque à Orange Burkina Faso, a rappelé que cette initiative vise à faire des influenceurs de véritables relais de la campagne auprès de leurs différentes communautés. Selon elle, Orange souhaite mobiliser l’ensemble de l’écosystème digital afin d’assurer une large diffusion des activités prévues pendant les vacances.

Elle a également souligné que le programme ne se limite pas aux offres commerciales. Orange Burkina met à la disposition des jeunes des formations gratuites à travers Orange Digital Center, notamment dans les domaines du numérique, de l’innovation et de l’entrepreneuriat. Destinées aux jeunes de 18 à 35 ans, ces formations visent à renforcer leurs compétences et leur employabilité. Les inscriptions sont accessibles via les plateformes digitales d’Orange Burkina Faso.

Sur le plan commercial, l’entreprise propose des offres spécialement conçues pour répondre aux besoins et au pouvoir d’achat des jeunes. Les forfaits Internet ont été enrichis avec des volumes pouvant atteindre jusqu’à 250 % supplémentaires selon les offres, tout en conservant des tarifs accessibles. Plusieurs mécanismes promotionnels permettront également aux abonnés de remporter des récompenses tout au long de la campagne.

Pour Orange Burkina, les vacances constituent une opportunité d’encourager les jeunes à révéler leurs talents, à acquérir de nouvelles compétences et à vivre des expériences enrichissantes. À travers « Ça bouge », l’entreprise entend ainsi conjuguer divertissement, apprentissage et inclusion numérique.

Présent à cette rencontre, l’influenceur Wendekouni Bilgo a salué une initiative qu’il juge bénéfique pour la jeunesse burkinabè. Il a particulièrement apprécié la diversité des activités proposées ainsi que les opportunités de formation offertes gratuitement aux jeunes. Il a par ailleurs assuré qu’il contribuera, à travers ses plateformes, à faire connaître le programme afin qu’un plus grand nombre de jeunes puissent en bénéficier.

À travers cette mobilisation des influenceurs, Orange Burkina Faso réaffirme sa volonté de placer la jeunesse au cœur de ses actions et de faire de ses partenaires digitaux des ambassadeurs d’une campagne qui allie générosité, innovation, formation et divertissement.