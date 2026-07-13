Afrobasket U18 : Le Nigeria (garçons) et le Bénin (filles) décrochent leurs tickets à Ouagadougou

Les qualifications de la zone 3 pour l’Afrobasket U18 2026 ont pris fin à Ouagadougou. Après une semaine de compétition, le Nigeria chez les garçons et le Bénin chez les filles ont obtenu leur qualification pour la phase finale.

La dernière journée, disputée le samedi 11 juillet 2026 au Palais des sports de Ouagadougou, a été marquée par la victoire du Nigeria face au Burkina Faso. Les Étalons U18, deuxièmes de ces qualifications, voulaient terminer sur une bonne note face à la solide équipe nigériane.

Le début de la rencontre est équilibré, mais les Nigérians prennent rapidement l’avantage. Ils remportent le premier quart-temps (20-22). Au deuxième quart-temps, ils accélèrent le rythme face à des Burkinabè diminués par une courte période de préparation. À la pause, le Nigeria mène largement (23-55).

Des forces chez le Nigeria

Au retour des vestiaires, les Burkinabè tentent de réagir au troisième quart-temps. Mais les Nigérians, emmenés par Victor Endurance Sunday (17 points), Victor Emeka (23 points), élu meilleur joueur (MVP) du tournoi, Ekene Unekwe (16 points), Olakunle Aribo (13 points) et Kehinde Olawale Asimolowo (9 rebonds), gardent le contrôle du match. Ils terminent le troisième quart-temps avec une confortable avance (42-77).

Les Étalons réduisent ensuite l’écart, mais le Nigeria s’impose finalement sur le score de 100 à 94. Du côté burkinabè, Victor Soulama (10 points), Ange Amadou N’Gardeita (6 points), Ramadan Babatunde Junior Omodara (17 points), Djaeli Ido (7 points) et Florent Keita (9 points) se sont illustrés. Malgré la défaite, cette compétition leur a permis d’acquérir de l’expérience et de montrer que le basketball burkinabè regorge de jeunes talents.

De l’expérience pour le Burkina

Avec quatre victoires en autant de matchs, le Nigeria représentera la zone 3 à l’Afrobasket U18 2026. Chez les filles, le Bénin, vainqueur de ses deux rencontres face au Burkina Faso (49-46 et 62-56), représentera également la zone 3 à la phase finale de l’Afrobasket U18, prévue du 5 au 16 août 2026 à Abidjan, en Côte d’Ivoire.