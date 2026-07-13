Retour sur Actu | Les temps forts de la semaine du 6 au 12 juillet 2026 au Burkina Faso

La semaine du 6 au 12 juillet 2026 a été marquée par plusieurs décisions majeures au Burkina Faso, touchant aussi bien la sécurité, l’économie, la santé que la lutte contre la fraude. Retour sur les principaux faits qui ont rythmé l’actualité nationale.

Sur le front sécuritaire, le Président du Faso et président de la Confédération de l’Alliance des États du Sahel (AES), le Capitaine Ibrahim Traoré, a reçu les ministres de la Défense du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Les échanges ont porté sur le renforcement de la Force unifiée de l’AES, appelée à intensifier la lutte contre le terrorisme et à consolider la souveraineté des trois États membres.

Une croissance économique de 5,3 % et une mine d’or détenue à 100 % par l’État

Réuni en Conseil des ministres, le gouvernement a annoncé une croissance économique de 5,3 % en 2025, accompagnée d’une réduction significative du déficit budgétaire.

Le Conseil a également autorisé l’exploitation de la mine d’or de Bouboulou, détenue entièrement par l’État burkinabè. Ce projet prévoit une production annuelle de plus de sept tonnes d’or et la création de près de 1 200 emplois.

Trois nouveaux généraux pour renforcer les Forces armées

Le haut commandement militaire a été renforcé avec la promotion de trois officiers supérieurs. Le Colonel-Major Moussa Diallo a été élevé au grade de général de division, tandis que les Colonels-Majors Théophile Nikiéma et Ismaël Kiswendsida Souampa Diaouari ont été promus généraux de brigade.

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Dans le cadre de la lutte contre la fraude, les services des Douanes ont intercepté 45 000 feuilles de tôle dissimulées dans six camions en provenance du Ghana. Cette opération a permis d’éviter un important manque à gagner pour les finances publiques.

Côté santé, le Burkina Faso a réalisé une première historique avec une intervention chirurgicale de haute précision au CHU de Tengandogo, permettant de retirer une tumeur tout en préservant le poumon de la patiente. À Matiacoali, un nouveau bloc opératoire a également été inauguré pour renforcer l’offre de soins. Le ministère de la Santé a, par ailleurs, rappelé qu’aucun patient en urgence ne doit être refusé sans évaluation médicale.

Autoroute Ouaga-Bobo : Des orpailleurs clandestins interpellés

Sur le chantier de l’autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso, la Brigade Laabal a surpris des orpailleurs clandestins en pleine exploitation illégale. Les personnes interpellées ont été soumises à des travaux d’intérêt général.

À compter du 1er août 2026, la vidéo-verbalisation sera déployée à Ouagadougou pour sanctionner plusieurs infractions routières, notamment les excès de vitesse, l’utilisation du téléphone au volant, le non-port de la ceinture de sécurité et le non-respect des feux tricolores.

Dans le même temps, la Police municipale a intensifié les contrôles contre les usagers qui empruntent ou occupent illégalement les pistes cyclables.

Le prix des œufs plafonné

Afin de préserver le pouvoir d’achat des consommateurs, le gouvernement a fixé à 3 000 FCFA le prix plafond du plateau de 30 œufs sur l’ensemble du territoire national.

Ces différentes décisions et actions illustrent une semaine marquée par des initiatives en faveur de la sécurité, du développement économique, de l’amélioration des services de santé et de la protection des consommateurs.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24