Décès de Amado Traoré, le football burkinabè perd l’un de ses grands dirigeants

Le monde du football burkinabè est frappé par un deuil. Amado Traoré, ancien président du Rail Club du Kadiogo (RCK), président du conseil d’administration du Majestic Sporting Club et fondateur de l’Académie Football Plus (AFP), est décédé le dimanche 12 juillet 2026.

C’est une grosse perte pour le football burkinabè. Amado Traoré, passionné de football, s’était illustré en tant que dirigeant du Rail Club du Kadiogo (RCK), club de première division. Sous sa houlette, le RCK a remporté le titre de champion national en 2005.

Il a récidivé en permettant au club de réaliser un triplé historique, avec le championnat, la Coupe nationale et la Super Coupe. Le club est également devenu champion sous sa présidence en 2017.

Fondateur d’une académie

Amado Traoré avait pris du recul avec le RCK en créant l’Académie Football Plus (AFP), qui a révélé, entre autres, Dango Ouattara, Mohamed Ouédraogo et Josué Tiendrébéogo. Il avait aussi repris le Majestic Sporting Club, actuellement en première division.

En 2020, Amado Traoré s’était porté candidat à la présidence de la Fédération burkinabè de football (FBF), après que son dossier eut été rejeté en 2016. Il avait pour ambition de « revitaliser le football burkinabè » en mettant l’accent sur la gouvernance du football, la dynamisation des compétitions et des clubs, les nouveaux métiers liés au sport, la diplomatie sportive, etc.

En plus de ses activités de dirigeants de sport, Amado Traoré était également un entrepreneur.