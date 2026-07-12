Liptako-Soum : Jusqu’à 400 000 arbres à planter avec une protection renforcée

Les régions du Liptako et du Soum ambitionnent de mettre en terre entre 300 000 et 400 000 plants au cours de la campagne régionale de reforestation 2026. Le lancement officiel de cette opération est intervenu ce samedi 11 juillet à Dori, sous la présidence du Haut-Commissaire de la province du Séno, Yaya Koné, représentant le Gouverneur de la région du Liptako.

Placée sous le thème « Ma concession, mon arbre », cette campagne s’inscrit dans le cadre de la 8ᵉ édition de la Journée nationale de l’arbre et de l’initiative gouvernementale « L’Heure patriotique pour reverdir le Faso ».

Cette année, les responsables forestiers veulent rompre avec les anciennes pratiques. Après plusieurs campagnes de plantation marquées par un faible taux de survie des plants, une nouvelle approche est mise en place à savoir protéger chaque arbre planté.

« Planter, c’est bien, mais protéger est encore plus important », a souligné le Lieutenant-colonel Dramane Fogo, directeur régional des Eaux et Forêts des régions du Liptako et du Soum.

Désormais, les jeunes plants seront entourés de grilles métalliques de protection d’une hauteur de 1,80 mètre, avec une superficie d’environ un mètre carré au sol. Cette mesure vise notamment à lutter contre la divagation des animaux, considérée comme l’une des principales causes de disparition des arbres après plantation.

Cette initiative bénéficie du soutien du Projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel (PCRSS), qui intervient au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Le projet a notamment financé la confection de 200 grilles de protection destinées aux plants.

« Les questions environnementales font partie intégrante de nos mesures de sauvegarde environnementale et sociale », a expliqué Harouna Kaboré, directeur régional de l’Économie et de la Planification et chef d’antenne du PCRSS Burkina Faso pour les régions du Liptako et du Soum.

Pour le Haut-Commissaire Yaya Koné, la réussite de cette campagne repose sur l’implication des populations. Il a appelé les citoyens à s’approprier les concepts de mobilisation écologique tels que « une institution, un bosquet », « ma concession, mon arbre », « une rue, une plantation d’alignement » et « un rond-point, un espace vert ».

Le Chef de bataillon Fayçal Ilboudo, représentant le parrain de l’activité, a également insisté sur les défis liés à l’entretien des plantations. « Les facteurs limitant la réussite de nos activités de reboisement sont le manque d’entretien et de protection », a-t-il rappelé.

La cérémonie s’est achevée par une plantation symbolique d’arbres, marquant le début d’une campagne qui ambitionne de renforcer le couvert végétal dans une région fortement exposée aux effets du changement climatique.

Amadou SOW

Pour Burkina 24