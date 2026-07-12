Burkina Faso : Quand la rigueur devient une nouvelle richesse

Le Burkina Faso s’impose aujourd’hui comme un véritable laboratoire de résilience et de réformes structurelles au cœur du Sahel. Malgré un contexte sécuritaire exigeant, le pays affiche une santé financière remarquable.

Au premier semestre 2026, le ministère de l’Économie a mobilisé 1 937 milliards de FCFA, soit un taux de réalisation exceptionnel de 122,46 % des prévisions initiales.

Cette performance, portée par l’efficacité accrue des régies financières, permet au pays de mobiliser en seulement six mois un montant supérieur au budget annuel total du Tchad, pourtant producteur de pétrole. Une réalité rapportée par un média tchadien.

Au-delà des indicateurs budgétaires, c’est un reformatage complet de l’État qui s’opère sous l’impulsion du camarade Capitaine Ibrahim Traoré.

Les réformes touchent tous les secteurs stratégiques : lancement récent de la première mine d’or publique, refonte du système politique et institutionnel, modernisation de l’éducation axée sur les métiers techniques, optimisation de l’administration, lutte contre les fraudes et l’incivisme, etc.

Ces chantiers majeurs visent une souveraineté nationale concrète et le financement autonome des programmes de développement.

Cette dynamique démontre que la qualité de la gouvernance, la lutte contre les détournements et la mobilisation rigoureuse des ressources internes priment sur la simple rente naturelle.

Plus qu’une performance financière, cela traduit une orientation politique : celle d’une Révolution progressiste populaire qui place la souveraineté économique, la rigueur dans la gestion publique et la transformation de l’État au cœur de son projet de refondation nationale.