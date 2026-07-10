CIFED 2026 : Dr Hortense Karambiri dédicace cinq nouveaux ouvrages à Ouagadougou

En marge de la 5ᵉ édition de la Conférence internationale des femmes de destinée (CIFED), sept ouvrages ont été dédicacés ce vendredi 10 juillet 2026 à l’Église des Nations/Tabernacle Béthel Israël (EDEN/TBI), à Ouagadougou. Cette cérémonie a mis en lumière des auteures engagées dans la transmission de connaissances, de valeurs spirituelles et d’expériences de vie.

À cette occasion, Dr Hortense Karambiri a présenté cinq nouveaux ouvrages, portant à 42 le nombre de livres qu’elle a publiés, auxquels s’ajoutent huit ouvrages coécrits avec le pasteur Mamadou Philippe Karambiri.

Parmi les œuvres présentées figurent notamment « La conquérante vainqueure : Lève-toi et manifeste le règne de Dieu dans ta vie », « La conquérante vainqueure : Lève-toi et manifeste le règne de Dieu dans la famille » et « À l’école des conquérants vainqueurs de la Bible : Leurs leçons de vie et stratégies de victoire ».

Pour Dr Hortense Karambiri, la publication d’ouvrages constitue un moyen essentiel de préserver les enseignements et de transmettre un héritage durable. « La société aujourd’hui est en train de perdre de plus en plus cette culture de la lecture. Pourtant, la lecture développe notre esprit et permet de conserver les enseignements dans le temps », a-t-elle déclaré.

Elle a souligné que les nombreux enseignements dispensés au Centre international d’évangélisation méritent d’être consignés dans des livres afin d’en assurer la transmission aux générations futures. « Dans 50 ans, dans 100 ans, ces écrits seront toujours là. Ils permettront de garder une trace de ce que nous construisons aujourd’hui », a-t-elle expliqué.

Selon elle, si plusieurs de ses ouvrages abordent des thématiques spirituelles et bibliques, d’autres traitent également de la famille, de la vie en société, de la paix et de la justice.

La cérémonie a également été marquée par la dédicace du livre « Les secrets du succès d’une vie à deux » de la pasteure Désirhée N’Cho, venue de Côte d’Ivoire. L’auteure explique avoir écrit cet ouvrage à partir de son expérience de 27 années de vie conjugale et de 25 années de ministère, au cours desquelles elle a accompagné de nombreux couples et futurs mariés confrontés à diverses difficultés.

« J’ai voulu partager ces expériences afin que les jeunes qui se préparent au mariage puissent anticiper les difficultés qu’ils pourraient rencontrer et disposer de repères pour construire une union solide », a-t-elle indiqué.

Au-delà des conseils destinés aux couples, l’ouvrage aborde également la croissance spirituelle, la maîtrise des faiblesses humaines et les relations interpersonnelles.

Pour la pasteure Désirhée N’Cho, ce livre s’adresse non seulement aux personnes mariées ou en préparation au mariage, mais aussi à toute personne appelée à vivre et à évoluer en société, qu’il s’agisse de relations professionnelles, amicales ou familiales.

À travers cette séance de dédicace, les organisateurs de la CIFED ont réaffirmé leur volonté de promouvoir la culture de la lecture, de valoriser la production intellectuelle féminine et de favoriser la transmission des savoirs au service des générations présentes et futures.