CIFED 2026 : Les femmes appelées à se lever pour manifester le règne de Dieu‎

‎La 5ᵉ édition de la Conférence internationale des femmes de destinée (CIFED) s’est ouverte le mardi 7 juillet 2026 à l’Église des Nations/Tabernacle Béthel Israël (EDEN/TBI), à Ouagadougou. Organisée par le Mouvement des femmes de destinée, cette rencontre se tient jusqu’au 11 juillet autour du thème « Conquérante vainqueure, lève-toi et manifeste le règne de Dieu dans ta vie, ta famille, ta nation ».

‎Créée en 2010 par le Dr Hortense Karambiri, la Conférence internationale des femmes de destinée, (CIFED) est devenue un rendez-vous annuel réunissant des participantes venues d’une vingtaine de pays d’Afrique, d’Europe et des Amériques.

Son objectif est de favoriser la croissance spirituelle des femmes, de renforcer leur engagement dans l’Église, la famille et la société, tout en les préparant aux différents ministères auxquels elles sont appelées.

‎Pour cette cinquième édition, les organisateurs mettent l’accent sur le rôle de la femme chrétienne face aux défis contemporains, notamment les crises morales, sécuritaires et climatiques. Pendant plusieurs jours, les participantes prendront part à des temps d’enseignement, de prière et de communion destinés à renouveler leur foi et leur engagement.

‎Dans son message, la pasteure Hortense Karambiri a lancé un appel aux femmes à sortir de la passivité pour devenir des actrices de transformation dans leur foyer et dans la société. Elle a également interpellé les parents sur la vigilance à observer face à l’usage des réseaux sociaux par les enfants.

‎Selon elle, manifester le règne de Dieu passe par une relation personnelle avec le Christ, un changement de mentalité et une vie de prière constante. « Lève-toi, femme, et manifeste le règne de Dieu », a-t-elle exhorté, invitant les participantes à rejeter les pensées de négatives et à s’appuyer sur les valeurs chrétiennes pour influencer positivement leur environnement.

‎La responsable de la conférence a souligné que l’influence constitue l’une des principales forces de la femme. « On ne transforme pas une nation sans femmes transformées. Il est temps de sortir de la fatigue spirituelle et de répondre à l’appel de Dieu », a-t-elle déclaré.

‎Le pasteur Mamadou Philippe Karambiri a, pour sa part, consacré un temps de prière au Burkina Faso. Reprenant la devise patriotique « Pour la patrie, nous combattrons et nous vaincrons », il a imploré la protection divine en faveur des FonégativeDéfense et de Sécurité ainsi que des Volontaires pour la Défense de la Patrie, tout en priant pour le retour de la paix dans le pays.

‎La conférence accueillera également plusieurs intervenantes nationales et internationales. Ensemble, elles partageront leurs enseignements et leurs expériences afin d’encourager les participantes à vivre pleinement leur foi et leur mission.

‎‎Sié Frédéric KAMBOU

‎Burkina 24