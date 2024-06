Autonomisation des femmes : C’est parti pour la 4e édition de la CIFED

publicite

La cérémonie d’ouverture de la 4e édition de la Conférence Internationale des Femmes de Destinée (CIFED) a eu lieu le mardi 25 juin 2024 au Centre International d’Evangélisation/ Mission Intérieure Africaine (CIE/MIA). Organisée par le Mouvement des Femmes de Destinée (MFD), cette rencontre visait à rassembler les femmes des quatre coins du Burkina Faso autour de la Parole de Dieu et de diverses activités en vue de les sensibiliser à plus de solidarité et à plus d’initiatives pour leur autonomisation.

Huit années passées après le dernier rassemblement, cette nouvelle édition de la Conférence Internationale des Femmes de Destinée (CIFED) se tient du 25 au 29 juin 2024 sous le thème « Femme conquérante, prends possession de tes territoires de destinée ». Ces 8 années selon le Dr Hortense Karambiri, Présidente du Mouvement des Femmes de Destinée (MFD), n’ont pas été perdues.

« Elles ont permis de faire un travail précis, de profondeur et les résultats se constatent aujourd’hui dans les Eglises locales et même en dehors. Il s’agit d’un travail d’organisation, de formation et d’action sur le terrain » a-t-elle déclaré.

En effet, au nombre des résultats, elle a cité la naissance du « Groupe Rahab » qui mène l’évangélisation auprès des femmes prostituées. Egalement, avec la création du groupe les « Porteuses d’espoir » qui regroupe les femmes cadres dans leur milieu professionnel et l’ouverture d’un Centre d’accueil et de retraite à Loumbila en 2020.

Dr Hortense Karambiri a rappelé que l’un des objectifs de la Conférence Internationale des Femmes de Destinée (CIFED) est d’encourager et d’équiper les femmes pour les ministères auxquels elles sont appelées.

Pour elle, les femmes après les enseignements reçus seront aptes à être des moteurs de développement au service de la nation. « Dieu compte sur les femmes. C’est pourquoi ces milliers de femmes quand elles vont repartir avec des messages qui vont transformer leurs vies, elles seront non seulement restaurées. Mais elles vont jouer leurs partitions afin que la nation puisse s’en ressentir » a affirmé Dr Hortense Karambiri.

En outre, des structures dirigées par des femmes et travaillant pour soutenir les veuves, les orphelins et blessés des forces combattantes ont vu leurs efforts être récompensés.

Monique Konaté, membre fondatrice et trésorière de l’association Go Paga, a salué l’initiative. « On est très émus car c’est vraiment une reconnaissance. Nous disons vraiment merci d’avoir pensé à nous. Merci d’avoir reconnu nos actions. Cela nous réconforte à aller de l’avant pour accompagner les veuves et les orphelins. Et être auprès de notre gouvernement pour pouvoir venir en aide au plus vulnérables », a-t-elle indiqué.

En rappel, le Mouvement des Femmes de Destinée a vu le jour en 2010 avec à sa tête le Dr Hortense Karambiri.

Wendnekôta Gédéon Sango (stagiaire)

Burkina 24

