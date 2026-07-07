Afrobasket U18 | Burkina Faso vs Bénin : « Je promets de renverser au prochain match » (sélectionneur du Bénin)

Le sélectionneur de l’équipe du18 du Bénin est confiant malgré la défaite de son équipe face au Burkina Faso pour le prochain match des éliminatoires de l’Afrobasket 2026 des moins de 18 ans.

« On n’est pas déçus, pas du tout déçus. On a joué un bon match contre le pays organisateur. Le score, bon, c’est de 5 points. Donc c’est comme si on nous menait de 5 points », analyse le sélectionneur des U18 du Bénin Saibou Manane.

Les deux équipes s’affronteront lors d’une deuxième rencontre. Le Bénin compte en profiter pour refaire son retard contre le Burkina Faso dans ces qualifications pour l’Afrobasket U18.

« On a le retour à jouer, donc on ne s’inquiète pas. On a une bonne équipe, on peut revenir. La preuve, on était mené de 15 points à zéro. On a rattrapé, on les a dépassés aussi de 15 points. On va refaire les réglages le match prochain, là. Ça va donner du bon match », promet Saibou Manane.

Il compte surtout sur la récupération de ses joueurs qui ont manqué de lucidité selon lors de cette rencontre. C’est un aspect qu’il compte corriger. « Ça promet. Je vous promets de renverser au prochain match contre le Burkina, bien sûr, la victoire », insiste le sélectionneur des U18 du Bénin.