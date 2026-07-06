Communiqué | Résultats du tirage du Faso Loto NEKRE du lundi 06 juillet 2026
TIRAGE FASO LOTO 5/90 – « Nékré »
Résultats du tirage du lundi 06 juillet 2026
Tirage N° 2026/080
Numéros gagnants : 49 – 34 – 20 – 01 – 21
Chaque tirage est une nouvelle occasion de tenter votre chance et de décrocher le gros lot. Et si c’était votre tour aujourd’hui ?
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Faso Loto, le rendez-vous de la chance
Jeu interdit aux moins de 18 ans. Jouez de manière responsable.