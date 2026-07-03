Communiqué | Les 100 projets retenus sont là

Le moment que vous attendiez est arrivé. Après une phase d’examen rigoureuse, nous sommes fiers de dévoiler le bilan de l’appel à candidature du STIC’26 : 100 projets retenus.

Ces projets nous viennent de tout le continent, portés par des talents qui partagent une même ambition : innover pour l’Afrique, à partir de nos réalités.

Un immense bravo au Burkina Faso 🇧🇫 (46%), en tête de cette belle dynamique, suivi du Bénin (14%) et de la Côte d’Ivoire (09%), aux côtés du Sénégal, du Cameroun, du Niger, du Mali, du Togo… et de bien d’autres pays qui font vivre cette vision continentale.

À toutes celles et ceux dont le projet a été retenu : félicitations !

Mais l’aventure ne fait que commencer. D’autres étapes vous attendent, au terme desquelles seront désignés les 3 projets lauréats du STIC’26.

Et à celles et ceux qui n’y figurent pas cette fois : votre engagement compte, et ce n’est qu’une étape sur un chemin que nous construisons ensemble.

Une vision continentale, une puissance mondiale de l’innovation et de l’intelligence artificielle. Innovons et impactons l’Afrique.