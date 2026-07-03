Souveraineté alimentaire: L’UNITHON 2026 donne rendez-vous à la jeunesse burkinabè du 17 au 18 juillet 2026

L’UNITHON 2026 se tient du 17 au 18 juillet 2026 à la salle polyvalente de Ouaga 2000, avec des activités au CENASA. L’information a été donnée en conférence de presse, ce vendredi 03 juillet 2026, Ouagadougou.

Porté par la Fondation REVIE, l’UNITHON, ce forum dédié aux acteurs du développement endogène, de l’innovation et de l’entrepreneuriat au Burkina Faso, est un événement organisé annuellement. Pour l’édition 2026, il a été retenu comme thème central « Produire, transformer, consommer, exporter burkinabè : Leviers d’une souveraineté alimentaire et d’une économie forte ».

Ce thème, de l’avis du camarade Oumar Pafadnam, le coordonnateur communication, commercial et marketing de la fondation, est porteur, significatif et s’aligne sur la dynamique actuelle de notre pays pour atteindre l’autosuffisance alimentaire et réduire les importations, tout en créant des emplois et en stimulant l’économie locale.

Plusieurs innovations, dit-il, sont également prévues. Elles concernent des expositions de mets/produits locaux et bio, des panels, des rencontres B to B… Les panels, de ses dires, l’une des innovations majeures, réunira des experts endogènes, à la retraite et/ou en activité. A travers ces panels, les organisateurs voudraient créer un pont intergénérationnel entre devanciers et plus jeunes.

Des opportunités pour la jeunesse burkinabè

A ce rendez-vous annuel, il est attendu des retraités, des experts, des organisations internationales et plein d’autres structures. Bref, un parterre de personnes. Mais, les jeunes doivent être au cœur de cet événement-là, a souligné le camarade Pafadnam.

« Pourquoi ? Parce que la Fondation REVIE met au cœur de toutes ces initiatives la jeunesse. On les appelle (les jeunes) à prendre part à l’événement parce qu’il y aura des opportunités à saisir, notamment dans les domaines de la soudure, de la pisciculture, de l’agriculture, de la restauration, de l’électricité, du bâtiment, des aménagements BTP, de la production d’aliments, de la transformation agroalimentaire, de la conservation », a-t-il avancé.

Le camarade Pafadnam a réitéré son invite à l’ensemble de la jeunesse du Burkina Faso en faisant savoir que ces deux jours de réflexion et de partage d’expérience, de réseautage, sont pour les jeunes. « Venez découvrir tous ces secteurs d’activités. Venez rencontrer des mentors, des chefs d’entreprises, d’autres jeunes qui ont fait le pas dans la pisciculture, dans l’agriculture, dans la soudure, dans la restauration, dans la transformation agroalimentaire… », a-t-il insisté, laissant entendre un recrutement massif audit rendez-vous.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24