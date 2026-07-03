Lutte contre la pollution plastique : Le Burkina Faso lance une initiative pour un agroalimentaire plus vert

Le Ministère de l’Agriculture, de l’Eau, des Ressources Animales et Halieutiques, par l’intermédiaire de la Direction Générale de l’Environnement et du Cadre de Vie (DGECV), a officiellement lancé ce vendredi 3 juillet 2026 à Ouagadougou une initiative majeure intitulée « Réduire la pollution plastique à usage unique dans le secteur de l’agroalimentaire ».

« Les études que nous avons réalisées au niveau national montrent qu’il y a une prolifération massive de plastique, en particulier le plastique à usage unique, qui se retrouve abandonné dans la nature », a déclaré Abdoulaye Bazié, premier responsable de la direction générale de l’Environnement et du Cadre de Vie (DGECV).

Les dégâts sont multiples : dégradation des sols, obstruction des canaux d’évacuation des eaux pluviales. « Nous sommes actuellement en pleine saison des pluies. Une grande partie de ce plastique obstrue les caniveaux, ce qui contribue directement aux inondations que nous connaissons parfois », a alerté M. Bazié, soulignant l’urgence d’agir pour briser ce cercle vicieux entre déchets et catastrophes naturelles.

Pour une durée de cinq ans, l’initiative « Réduire la pollution plastique à usage unique dans le secteur de l’agroalimentaire » se déploiera dans un premier temps dans trois régions stratégiques, identifiées comme des pôles majeurs de production agroalimentaire.

Il s’agit du Kadiogo, le Guiriko et le Nando. Ce choix, justifié par une collecte de données approfondie, cible les zones où les unités de transformation utilisent encore massivement des emballages en plastique dans leurs chaînes de valeur.

« L’objectif est d’accompagner ces acteurs pour qu’ils abandonnent progressivement tout ce qui est emballage en plastique, qui nuit non seulement à l’environnement mais aussi, à terme, à la santé humaine et à la sécurité sanitaire des aliments », a précisé le Directeur Général de la DGECV. Pour ce faire, des actions concrètes sont prévues.

« Il y aura des financements pour les acteurs qui sont dans la production des emballages alternatifs. Il y aura l’accompagnement de certaines structures pour élaborer ou réviser des textes en lien avec la lutte contre le péril plastique.

L’initiative prévoit la mobilisation de certaines institutions financières pour qu’ils puissent accompagner à leur tour certaines unités, certains acteurs, pour qu’ils puissent mettre en place ou développer des unités de production d’emballages alternatifs au plastique », a indiqué Abdoulaye Bazié.

Amadou Dicko, ministre délégué chargé des ressources animales, a salué cette initiative. La vision, à travers cette initiative, a-t-il dit est de repenser le cycle de vie des emballages : de leur conception, jusqu’à la collecte des déchets, pour en faire de nouvelles matières premières. Celle-ci « exige l’engagement de chacun d’entre nous », a-t-il dit.