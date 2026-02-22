Sachets plastiques : L’heure de la traque a sonné

Ceci est une déclaration relative à la lutte contre la pollution plastique, signée du Commandant Ismaël SOMBIÉ, Ministre d’État, ministre en charge de l’agriculture.

Il m’a été donné de constater que certaines entreprises continuent de produire et de distribuer des emballages et sachets en plastique, en violation de la réglementation en vigueur.

Par la présente, je rappelle que dans le cadre de la lutte contre la pollution plastique, la Loi n°045-2024/ALT du 30 décembre 2024 portant réglementation des emballages et sachets en plastique au Burkina Faso a été adoptée puis promulguée le 31 décembre 2024. L’article 4 de ladite loi interdit ce qui suit :

La production, l’importation, la commercialisation, la distribution, la détention, le stockage et l’utilisation des emballages et sachets en plastique à usage unique ou jetables ;

La production, l’importation, la commercialisation, la distribution, la détention, le stockage et l’utilisation des emballages et sachets en plastique d’une épaisseur inférieure à soixante-dix (70) microns ;

L’abandon, le dépôt, le déversement ainsi que le brûlage des emballages et sachets en plastique.

À cet effet, la Police de l’environnement procédera à de vastes opérations de contrôle sur l’ensemble du territoire national. Tout contrevenant à ces dispositions s’expose aux sanctions prévues par la loi. J’attache du prix au strict respect de la présente.