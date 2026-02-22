Banane plantain au Burkina Faso : Une cinquième récolte dans le Guiriko

Des plants venus du Ghana aux pépinières locales, le Burkina Faso bâtit son autonomie en banane plantain. Dans le cadre de l’Initiative présidentielle pour la production agricole, une récolte de banane plantain s’est tenue le samedi 21 février 2026 sur le site de Nafasso, à Bobo-Dioulasso. L’activité a réuni les responsables de l’initiative et des producteurs venus constater les résultats obtenus sur le site.

Présent sur le site, le Coordinateur technique de l’initiative, Inoussa Ouédraogo, a salué cette récolte qui s’inscrit pleinement dans la vision du Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, Chef de l’État.

Selon lui, cette initiative vise à « changer les paradigmes en matière de production agricole » en développant, aux côtés du coton traditionnel, d’autres cultures de rente telles que la banane plantain, le cacao et le café, autrefois jugées inconcevables sous nos latitudes.

Des résultats obtenus dans des conditions difficiles

Il a souligné qu’il s’agit de la cinquième récolte enregistrée dans la région depuis le lancement de l’initiative. Le site de Nafasso présente une particularité à savoir plusieurs variétés de plantain y ont été expérimentées sur une même superficie, avec des résultats jugés satisfaisants.

« Depuis mai de l’année passée, les plantes se sont bien développées, et cela dans des conditions extrêmement difficiles », a-t-il précisé. La faible qualité du sol constituait l’un des principaux défis.

Grâce à l’apport de fumure organique et au respect d’itinéraires techniques adaptés, les producteurs ont réussi à obtenir des régimes bien fournis, démontrant ainsi que la banane plantain peut être produite sur l’ensemble du territoire national.

De son côté, le PDG de Nafasso, Abdoul Sawadogo, a mis en avant l’engagement des producteurs et l’accompagnement de l’État.

« Le Chef de l’État a donné l’opportunité à tous les producteurs de se lancer pour que le pays soit autosuffisant », a-t-il déclaré.

L’exploitation expérimentale a été réalisée sur un terrain sablonneux, pauvre en nutriments. Là encore, l’utilisation de fumure organique a permis d’obtenir des plants vigoureux, caractérisés par une grande hauteur et des régimes respectables.

Il a rappelé que le Burkina Faso dépendait à 100 % des importations pour la banane plantain. Afin d’inverser cette tendance, 150 000 plants ont été distribués gratuitement aux producteurs depuis l’année dernière.

Les premiers plants provenaient du Ghana, mais des pépinières locales ont été mises en place, permettant désormais de produire des rejets sur place et de réduire la dépendance extérieure.

Un appel à l’engagement des producteurs

Pour les responsables de l’initiative, cette première récolte à Nafasso constitue un signal fort à savoir la diversification agricole est possible, même dans des conditions de pédologies difficiles.

Un appel a été lancé à l’ensemble des producteurs à s’engager dans cette dynamique, avec l’ambition, à terme, de satisfaire la demande nationale et d’envisager des exportations vers des pays voisins comme le Mali et le Niger.