Séno : Plus de 3 000 élèves formés en éducation civique et patriotique à Dori

Le haut-commissaire de la province du Séno, Yaya Koné, a présidé le samedi 21 février 2026 la cérémonie de fin de formation en éducation civique et patriotique de 3085 élèves.

L’événement s’est déroulé au Lycée provincial de Dori en présence des autorités administratives, coutumières, religieuses, des Forces de Défense et de Sécurité et d’une foule nombreuse.

Les apprenants, issus des classes intermédiaires de 6e, 5e, 4e, 2nde et 1ère, proviennent de 5 établissements du secondaire de la province. Lancé le 15 janvier 2026, ce programme a duré six semaines.

L’encadrement a été assuré par des formateurs civils et les Forces de défense et de sécurité (FDS). Le contenu de la formation a porté sur le civisme, le patriotisme, l’hygiène, l’assainissement et la lutte contre les drogues. Les participants ont aussi effectué des exercices d’ordre serré.

La cérémonie de clôture a été marquée par des démonstrations de l’ordre serré, de défilé et l’interprétation de l’hymne de la promotion.

Lire également 👉 Immersion patriotique : 60 000 bacheliers burkinabè prêts à relever le défi

Abdoul Aziz Birabia Dicko, élève en classe de 6e A au Lycée Salifou Diallo, est revenu sur ses acquis. « J’ai appris au cours de cette immersion le garde-à-vous, le repos. En cours, j’ai appris l’hygiène et l’assainissement, le civisme, l’hygiène corporelle, l’hygiène environnementale, le vivre-ensemble », a-t-il déclaré.

Le collégien a également précisé ses intentions pour l’avenir. « Je dois me comporter comme un bon élève. Je dois respecter les parents, les professeurs, le code de la route. Je dois venir à l’heure à l’école. Je ne dois pas faire le banditisme. Je dois bien travailler à l’école », a-t-il précisé.

Pour Oumou Ouassé, élève en classe de 4e D au Lycée provincial de Dori, la notion de patriotisme est désormais claire. « Un patriote, c’est celui qui aime et respecte son pays, qui respecte les règles, les lois de son pays », a-t-elle expliqué. Elle a affirmé vouloir respecter les règles, ses professeurs, le code de la route et ses aînés.

Damien Tiendrébéogo, directeur provincial en charge de l’enseignement secondaire du Séno, a fait savoir qu’il attend des résultats concrets. Il a estimé que « la discipline, le sens du civisme, le sens de la patrie, les valeurs souveraines, les valeurs africaines, la lutte contre certaines dérives » doivent se refléter dans le quotidien des élèves.

Le Haut-commissaire Yaya Koné a rappelé que cette formation s’inscrit dans la continuité de l’immersion patriotique de 2025 organisée pour les bacheliers. « Nous avons vu des élèves intégralement transformés », a-t-il affirmé.

Cette étape marque la fin de la formation pour cette 1ère cohorte du Séno, une action qui s’intègre dans une initiative nationale d’éducation citoyenne.