Raphaël Kaboré (RDS) : « Le digital n’est pas un mythe, c’est l’avenir de nos artistes »

Au Burkina Faso, le numérique s’impose désormais comme un levier incontournable de l’industrie culturelle. Entre l’explosion du streaming et la course aux vues sur les plateformes, les modes de consommation évoluent rapidement. Pour accompagner cette transition, de jeunes entreprises spécialisées émergent afin de guider les artistes et les entrepreneurs culturels. C’est le cas de Raphaël Digital Service (RDS), une start-up qui s’investit notamment dans la certification de comptes et la monétisation des contenus. Dans l’interview qui suit, Raphaël Kaboré, gérant de la structure, nous plonge dans les coulisses de cet univers en pleine mutation.

Fini l’époque des CD, et des cassettes (K7), désormais le langage est digital. Streaming, vue sur YouTube et autres plateformes. Cette révolution du digital n’épargne aucun secteur. La culture fait son entrée dans ce monde auparavant réservé à d’autres domaines d’activités.

Malheureusement, certains artistes et entrepreneurs peinent à l’adopter et y trouve un mythe. Conscient de cela, Raphael Kaboré, passionné du digital en a fait son combat. Il a mis en place la structure Raphael Digital Service.

« Raphael Digital Service est une structure culturelle et digitale spécialisée dans la promotion artistique, la production digitale, et le management artistique et la communication digitale au Burkina Faso », explique Raphael Kaboré, gerant de la structure Raphael Digital Service

Entre l’essor du streaming et la course aux vues sur YouTube, la révolution digitale n’épargne aucun secteur, et le monde de la culture y occupe désormais une place centrale.

Pourtant, pour de nombreux artistes et entrepreneurs culturels, cet univers technologique s’apparente encore à un véritable mythe, difficile à apprivoiser. Conscient de ce fossé, Raphaël Kaboré a décidé d’en faire son combat. Ce passionné de tech a fondé la structure Raphaël Digital Service, avec une mission de démystifier le web et accompagner les créateurs dans leur transition.

« Notre structure est spécialisée dans la promotion, la production, le management artistique et la communication digitale au Burkina Faso », relate le gérant, déterminé à mettre le numérique au service des talents locaux.

Dans cette optique, RDS accompagne les artistes, commerçants, créateurs de contenus et jeunes entrepreneurs dans le développement de leur visibilité en ligne. Pour y parvenir, la jeune structure déploie une gamme complète de services articulée autour de plusieurs axes.

La promotion et la distribution musicale sur les plateformes de streaming, la production et l’accompagnement artistique, ainsi que la création de contenus visuels et d’affiches publicitaires.

Aussi experte en communication numérique, l’agence prend également en charge la gestion de communautés sur Facebook, TikTok, Instagram et YouTube, tout en optimisant la visibilité de ses clients à travers des campagnes publicitaires ciblées.

Enfin, RDS lève les barrières techniques en proposant des solutions de monétisation et de certification de comptes, permettant ainsi aux acteurs culturels de rentabiliser et de sécuriser pleinement leur présence sur le web.

« Nous accompagnons et collaborons déjà avec de nombreuses entreprises et figures de la scène culturelle. Parmi les artistes burkinabè qui nous font confiance, on peut citer Smarty, Sofiano le Chao, Privat, Abel Kaboré ou encore David le Bon Berger, pour ne citer qu’eux », énumère fièrement Raphaël Kaboré.

Si ce portefeuille de clients témoigne de l’efficacité de RDS, le chemin n’est pas sans embûches. Entre les réticences liées au « mythe » du numérique et les coûts élevés de la connexion Internet au Burkina Faso, les défis sont de taille.

Pour autant, Raphaël Kaboré ne fléchit pas et garde le cap. « Notre vision est de contribuer activement au développement de la culture, à l’émergence des jeunes talents et à l’essor du digital au Burkina Faso », lance-t-il avec détermination.

Plus qu’une simple alternative, Raphaël Kaboré invite instamment les artistes à embrasser le numérique, qu’il juge bien plus avantageux. « Aujourd’hui, l’ère des CD est révolue. Tout le monde fait tout depuis son smartphone. L’idéal est donc de se tourner vers le digital pour exploiter pleinement ses opportunités », soutient-il. Et des opportunités, le numérique en offre à foison, selon le gérant de RDS.

« D’abord, un artiste qui distribue sa musique sur les plateformes de streaming perçoit des revenus pour chaque écoute. Ensuite, pour les créateurs de contenus, la monétisation des comptes ouvre droit à des rémunérations directes de la part de ces réseaux. Enfin, pour les entreprises et les particuliers, un compte certifié offre une crédibilité immédiate et constitue un rempart efficace contre le piratage et les usurpations d’identité », explique-t-il en détail.

À l’ère du XXIe siècle, la transition numérique n’est plus une simple option, mais le cœur battant de l’économie mondiale et culturelle. Face à ce virage technologique qui peut parfois intimider, les artistes et entrepreneurs burkinabè n’ont plus de quoi douter. Pour franchir le pas en toute sérénité, ils peuvent désormais s’appuyer sur l’expertise éprouvée des structures locales comme Raphaël Digital Service.

En transformant la complexité technique en opportunités concrètes, RDS prouve que le numérique, loin d’être un mythe inaccessible, est le plus sûr allié des talents d’aujourd’hui et de demain.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24