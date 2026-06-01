‎Montée des couleurs : Le Chef du Gouvernement invite les agents de la Primature à s’approprier le Manifeste de la RPP

‎Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a présidé, ce lundi 1er juin 2026, à la Primature, la traditionnelle cérémonie de montée des couleurs nationales. Cette rencontre mensuelle a été l’occasion pour le Chef du Gouvernement de rendre hommage aux Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi qu’aux Volontaires pour la défense de la Patrie (VDP), engagés dans la reconquête du territoire national.

‎À l’issue de la cérémonie, le Premier ministre a invité les participants à avoir une pensée reconnaissante pour les combattants mobilisés sur le terrain, ainsi qu’une pensée pieuse pour ceux tombés sur le champ d’honneur. ‎« Leur sacrifice ne sera pas vain », a-t-il assuré, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.

‎Le Premier ministre a salué les avancées enregistrées ces derniers mois, notamment la réinstallation de plusieurs dizaines de villages dans différentes régions du pays. Pour lui, ces acquis traduisent l’engagement, l’abnégation et l’esprit de sacrifice des forces combattantes.

‎Abordant l’action gouvernementale, le Chef du Gouvernement a rappelé que l’entame du second semestre doit marquer une accélération dans l’exécution des programmes prioritaires. Il a, à cet effet, insisté sur le rôle central de la Primature dans la coordination, le suivi et la diligence du traitement des dossiers.

‎« Nous devons redoubler d’efforts dans la prise en main diligente des dossiers afin d’être un accélérateur de la mise en œuvre des différentes politiques publiques », a-t-il exhorté.

‎Le Premier ministre a également annoncé la prochaine évaluation des contrats d’objectifs assignés aux membres du Gouvernement. Cet exercice permettra d’apprécier, de manière factuelle et statistique, le niveau d’exécution des engagements pris dans chaque secteur.

‎Dans cette dynamique, il a invité les agents de la Primature à maintenir le cap afin que l’année 2026 soit, conformément à la vision du Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré, une année décisive pour le développement national.

‎Le Chef du Gouvernement est aussi revenu sur la diffusion du Manifeste de la Révolution progressiste populaire (RPP), un document de référence exposant les fondements et les ambitions de cette dynamique de transformation du Burkina Faso.

‎« Ce manifeste résume l’esprit de la Révolution progressiste populaire dans tous les secteurs. J’invite chacun à le lire afin d’y puiser une source supplémentaire de motivation », a-t-il indiqué.

‎Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a enfin formulé ses vœux de succès à l’ensemble du personnel pour le mois de juin, tout en l’exhortant à demeurer à la hauteur des engagements historiques pris dans le cadre de la Révolution progressiste populaire.

‎Cette cérémonie de montée des couleurs a ainsi permis de réaffirmer les valeurs de patriotisme, de sacrifice et d’engagement qui fondent l’action gouvernementale, dans un contexte marqué par la reconquête du territoire national et la refondation de l’État.

‎Source : 𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞